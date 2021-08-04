中國官方整頓追星文化　網路綜藝節目也將被整治

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另外也關閉了超過1300個問題群組、解散814個不良話題、攔截下架了39款涉嫌「集資引流」的「小程序」（不需下載安裝就可以在通訊軟體微信上使用的應用程式）。
據報導，網信辦也透過取消誘導粉絲「應援打榜」的產品功能、強化「榜單」規則、完善粉絲圈管理、限制未成年人非理性追星活動等方式，強化「榜單」、「群圈」等重點環節管理。
報導指出，網信辦接下來將透過加強網路上涉明星訊息規範、強化帳號管理、完善「黑（色）產（業）」打擊機制、探索建立粉絲引導機制等方式，為長效整治和規範粉絲文化打下基礎。
據報導，中國國家廣播電視總局也展開為期一個月的網路綜藝節目專項排查整治，下發了關於進一步強化網路綜藝節目管理的通知，要求嚴格控制偶像養成類節目，重點加強選秀類網路綜藝節目管理，嚴格控制投票環節設置等。
通知也稱，要進一步落實網路綜藝節目製作和播出機構的主體責任，加強對粉絲群體正向引導，強化平台「水軍」、「黑粉」的治理。
中國藝人吳亦凡因涉強姦罪被刑拘後，部分粉絲揚言進行「集體營救」，導致新華社旗下瞭望東方周刊、央視等官媒紛紛發表評論，指出必須盡快淨化「飯圈」生態，或稱「規範飯圈文化已經迫在眉睫」。
此前，中央網信辦已經因為選秀節目「青春有你3」選手鼓吹粉絲「集資買票」，還有浪費食物等行為，當時稱，將整頓「飯圈文化」列入今年的「清朗行動」。（編輯：翟思嘉）1100803