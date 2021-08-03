中市「九箭十方」紓困　議員批畫餅充飢

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謝志忠、張耀中及黃守達批評，需要救急、救窮的業主有數千家，市民明明急需要這筆救命錢，但市府卻只會轉介給中央的專案貸款，市府專案貸款聊備一格、畫餅充飢，紓困九箭、十方僅是市府大內宣，實際政策成效有限，口惠實不至。
王立任議員痛斥，經發局更沒有提出任何局內預算來協助紓困，反而只是當「1999」只有轉介功能。反觀文化局的藝文紓困專案去年編列853萬5000元、核定109件，今年更編列預算1000萬，並已核定142件。經發局應當拿出態度，編列預算，立即幫助需要紓困資金的民眾，而非單純當一個轉接站而已。
議員陳淑華指出，台中市提不出針對基層有幫助的紓困振興方案，就把台中市購物節、歡樂購這種列所謂的紓困，只拿例行事務充數說是紓困、振興大補帖；公車補助是公共運輸例行公事，也列為大補帖。市府難道只會把原本的業務改個包裝、改個名字就叫做振興嗎？就叫做紓困嗎？
陳淑華說，台中市竟然也把中央政府大力推動並逐年目標的成效的行動支付、數位化等，列做振興，台中市真的沒有作為了嗎？其中中港邱比特弦線新經濟計劃，內容空洞，只有五行字。
經發局表示，台中市政府推出「紓困十方」主要因應5月19日全台升級三級警戒，在中央尚未宣布紓困4.0方案前，先行初步盤點市府資源，延續去年「紓困九箭」方案，先從與市府有契約、租約、稅捐等對象著手，擬定減收、免收、延繳等策略，期能最直接、最快速協助民眾紓困。
此外，「紓困十方」除延續去年「紓困九箭」政策的資金紓困單一窗口、市府場館權利金租金減緩繳、非自願性勞工生活及子女就學補助、青創貸款利息補貼延長及稅捐減緩繳等五大方案外，更針對因疫情影響強制停業的夜市、市集，主動提供減免、公有零售市場及夜市租金主動減半、溫泉取用費分期繳納，主動輔導稅捐緩繳及減免等措施，受惠層面涵蓋一般民眾、溫泉業者、藝文團體等族群。
經發局指出，市府因應疫情警戒降級推出振興大補帖，含括17項紓困十方、21項新興紓困、15項振興經濟措施，共53項，也持續滾動式檢討，積極爭取中央計畫經費。如中港邱比特計畫，規劃運用軌道經濟；市府也積極推動行動支付，協助店家爭取疫情期間零接觸商機，期盼提振周邊及沿線商圈店家商機，早日帶動產業復甦。