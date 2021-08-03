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奧運／傳承！林昀儒復仇奧恰洛夫　莊智淵打出感動最終戰

▲東京奧運桌球男團項目八強戰，林昀儒再次對上Ovtcharov(奧恰洛夫)，成功復仇。（圖／體育署提供）
▲東京奧運桌球男團項目八強戰，林昀儒再次對上Ovtcharov(奧恰洛夫)，成功復仇。（圖／體育署提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-08-03 16:36:09｜2021-08-03 16:56:28

東京奧運桌球男團項目，中華男桌在八強戰對上了第2種子德國，雙方勢均力敵打滿了5場，最終德國以3:2險勝晉級，我國在東奧桌球項目的全部比賽也就此告終。

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德國過去3屆奧運男團全部得到獎牌，總計摘下1銀2銅，主將Dimitrij Ovtcharov(奧恰洛夫)更是在男單銅牌戰擊敗過我國年輕好手林昀儒，3名球員都是桌壇有名的好手，實力相當堅強。

第一點一樣是雙打，德國由Patrick Franziska和Timo Boll出戰我國莊智淵/陳建安，首局以0:11的懸殊比數丟掉，不過還好次局莊陳配找到手感，以11:6扳平戰局；關鍵第3局德國發球拿到不少優勢，11:6取得聽牌，第4局台灣組合雖然開局打出5:1領先，但最終還是遭到逆轉，以10:12先讓一點。

主將戰由林昀儒再次對上Ovtcharov，後者首局又利用經驗取得上風，雖然開局曾落後4分，但找回比賽節奏後反倒以12:10先拿下；次局林昀儒頂住壓力，在錯失3個局點後，以14:12收下；第3局林昀儒11:7取得聽牌，但第4局換成Ovtcharov在拚到長局後以14:12扳平。最後的第5局，林昀儒在後段攻得堅決以11:7拿下這一點，也報了男單失利的一箭之仇。

第三點由 Boll 對上陳建安，雙方狀態有所落差，前者以11:4、11:4、11:6再為德國奪一點；第四點林昀儒11:9、13:11、11:6直落三擊敗Franziska，進入到第五點單打的對決。

最後一場由台灣「桌球教父」莊智淵大戰Ovtcharov，首局後者先打了一波5:1，但莊智淵靠著經驗，反超比數；不過可惜之後幾次發球都被對手逮著正著，局點又發球失誤，以8:11先丟一局。

次局兩人出現多次對抽，不過Ovtcharov在中遠台的對抽還是更有優勢，還是以11:9的微弱差距拿下；第3局Ovtcharov在中盤連續得分拉開比數，莊智淵努力追分，最終還是以7:11敗下陣來。

這一次中華男團19歲的林昀儒以及40歲的莊智淵共同扛起了國家隊大旗，中生代的陳建安也發揮精彩，也讓人頗為期待未來台灣桌壇的進步和發展。

▲今日賽程一次看！桌球男團8強賽，3勇將齊力拼獎牌。（圖／體育署提供）
台灣「桌球教父」莊智淵在東京奧運桌球男團項目大戰德國Ovtcharov(奧恰洛夫)。（圖／體育署提供）
 

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