高雄今＋0　陳其邁加速社區的清零是高雄的策略

高雄市今(3)日0確診，市長陳其邁表示，雙北地區目前都還屬於零星群聚感染，比較擔心的是這些群聚感染的感染源無法明確找到，因此目前高市仍針對群聚感染特定風險場所加強查緝。不過他也認為，事出必有因找不到感染源，病毒在社區裡亂竄，所以只要用疫調方式持續溯源，就可找到感染源匡列隔離者，加速社區清零，這就是高雄的策略。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-03 16:50:09
陳其邁指出，昨天公布的高雄群聚感染源裡面的指標個案，PCR是陰性，但他的抗體是陽性，這代表感染已經有一段時間了，因此，疫情清零是目前最重要的工作，就是要透過疫調，搭配血清學等檢查，如果只用常規的PCR得檢測，一定會漏掉些舊的感染源。
陳其邁也認為，現在北部地區疫情不管擴散到嘉義、台中和高雄等地，大概都是類似的感染途徑，只要能夠利用血清學，搭配快篩往上溯源，基本上群聚感染對社區傳播的風險，就會減少，就能能夠阻斷傳播鏈。
陳其邁表示，所謂的隱型傳播鏈就是找不到感染源，病毒在社區裡亂竄，但事出必有因，所以只要用疫調方式持續溯源，基本上就可以找到感染源來匡列隔離者，加速社區的清零，這是高雄的策略。
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