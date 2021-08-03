李智凱奪東奧鞍馬銀牌！粉絲見「1舉動」融化：真的很暖
「鞍馬王子」李智凱在2020東京奧運鞍馬決賽中，以總分15.400分的成績勇奪銀牌，這是他在奧運賽場上首次奪牌，也是中華隊第一次在奧運體操項目中獲得獎牌，不少名人也都紛紛獻上祝福。而在全國觀眾都在為他祝賀時，就有網友發現李智凱的小小舉動，非常暖心，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 16:58:46｜2021-08-03 17:02:36
這位網友在網路論壇Dcard上PO出一篇「李智凱真的一個一個回」的文章，表示看到李智凱的貼文寫說「有空再盡量一一回覆大家訊息」，原本以為這只是一句客套話，沒想到隨後打開FB卻發現李智凱不斷出現在動態上，李智凱的限時動態也是滿滿的轉發，讓原PO直呼「他真的好可愛哦，是認真的一一回覆耶，不愧是可以堅持某件事情20年的男人，這個毅力跟禮貌很可愛也很暖」。
貼文一出網友也大讚「李智凱真的很暖很可愛」、「李智凱是出了名的親切！」、「他還把那些分享的限動設成精選耶！太可愛了吧」、「從台北世大運關注他到現在，每一次賽事的加油打氣、ig標註他都會認真回覆～這陣子可能比較多訊息回的比較簡短，但能夠感受到他真的很珍惜每個為他加油打氣的粉絲」。
也有網友是因為這次的比賽而關注鞍馬王子，直呼「看完比賽被圈粉，他真的好帥好可愛」、「我也是看奧運才關注他，真的很暖，很多藝人發文他也都有回」，並且期待三年後的巴黎奧運，李智凱能夠更上一層樓。（實習編輯：王麗雯）