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侯友宜加碼東奧、帕運獎金　射箭選手湯智鈞可獲143.2萬

▲新北市長侯友宜今（3）日宣布，新北市的選手在東奧奪牌就「獎金加倍」，金牌獎金將提高到200萬、銀牌70萬、銅牌50萬。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.03）
▲新北市長侯友宜今（3）日宣布，新北市的選手在東奧奪牌就「獎金加倍」，金牌獎金將提高到200萬、銀牌70萬、銅牌50萬。（圖／記者陳志仁攝，2021.08.03）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-03 16:51:13

台灣代表團在東京奧運屢創佳績，目前已獲2金4銀4銅的獎牌，台中市長盧秀燕宣布加碼市籍的奧運選手獎勵金，金牌從原本的15萬元加碼至300萬；新北市長侯友宜今（3）日也宣布，新北市的選手奪牌就「獎金加倍」，帕運會同樣比照辦理。

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侯友宜強調，奧運屬於最高等級的比賽，除了中央依據《國光體育獎章》的規範核發獎金外，新北市原則都提供《國光體育獎章》獎金的5%；不過，這次東奧的選手表現非常亮麗、為國爭光，新北市選手也很多在前4名的成績，為鼓勵新北市的選手，因此決定加倍給予獎金。

侯友宜指出，依據《國光體育獎章》的規範，奧運金牌的選手可獲得2000萬獎金，而新北市決定加碼、加倍，也就是從原本《國光體育獎章》獎金的5%加倍到10%；因此，獲得奧運金牌的新北市選手再給200萬、銀牌70萬、銅牌50萬元、第4名30萬，同時謝謝選手們為國爭光、為新北爭取最大的榮耀。

侯友宜說，帕運會同樣比照辦理，獎金也是加碼10%，希望給予選手們鼓勵，因為你們跟東奧選手一樣為國爭光，都是值得我們驕傲；至於全國運金牌30萬、銀牌15萬、銅牌12萬外，新北市若獲得總統獎的殊榮，將再加碼10萬，以資鼓勵。

侯友宜補充，以新北市的射箭選手湯智鈞為例，除獲得東奧男子團體射箭的銀牌外，個人賽則取得第4名的佳績，將可獲得國光獎金1000萬元外；另新北市額外提供100萬的獎金，再加上43.2萬的日常訓練補助金，因此湯智鈞將可獲得143.2萬元的獎金。

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