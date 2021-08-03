中市餐飲歇業暴增　議員呼籲市府搶救

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陳文政強調，這數據僅包含有商業登記的店家，小攤商、夜市攤位等可能都不在此列，實際情況恐更加嚴重。每一個店家，都是每位經營者的心血、甚至是全部的身家，所以每增加一家歇業數，對經營者與員工來說，都會造成嚴重的衝擊。
陳文政表示，解封後的協助相當重要，就像生了一場重病的人，痊癒後需要悉心調養；這些業者在努力復原的時候，市政府應該要積極給予協助，以「輕稅、緩繳、手續簡便」的三大原則，幫助業者「康復」，阻止倒閉潮繼續擴散。要求市府，各項紓困措施應「延長再延長」，提供台中餐飲業者喘息復原所需的各項協助，才是真正幫助到餐飲業的全體從業人員。
發局表示，為協助餐飲業者提升疫情警戒期間外帶外送訂單，經發局推出「挺餐飲、享美食」活動，以專案方式整合台中各大飯店及餐廳，推薦民眾各式外帶外送便當美食及優惠方案，拓展店家經銷管道，並提升民眾消費意願。
另因疫情期間無現金交易較夯，為協助爭取商機，經發局也加速推動行動支付倍增計畫，提供店家免申辦費、專任輔導及首辦前2000名手續費1,000元優惠補助，更結合9大支付平台業者及各店家組織行銷活動辦理行動支付推廣，以使用者回饋方式提升店家及消費者使用行動支付意願，協助餐飲、零售店家掌握商機。
經發局表示，因應疫情降級，經發局今年下半年度將台中購物節結合台中女麗購活動擴大辦理，採線上線下並進方式，協助店家掌握後疫情報復性商機。