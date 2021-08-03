中市餐飲歇業暴增　議員呼籲市府搶救

疫情嚴重衝擊，餐飲業者倒閉潮浮現。台中市議員陳文政今(3)日議會質詢，拿出數據指出，110年上半年(1-6月)餐飲業申請歇業家數513家，比109年同期461家增加多達52家，陳文政說，業者會去申請歇業登記，代表已經撐不下去了，連最基本的稅賦都無法負擔，只好黯然倒閉，呼籲市府要拿出積極對策，搶救台中的餐飲業。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳文政表示，去年全球疫情甫爆發，外地客減少，許多業者的生意就受到嚴重衝擊，紛紛轉型苦撐，到今年上半年已經有許多店家撐不下去，紛紛申請歇業倒閉，光是比較去年109年與110年1-6月，歇業家數就從461家上升至513家。

陳文政強調，這數據僅包含有商業登記的店家，小攤商、夜市攤位等可能都不在此列，實際情況恐更加嚴重。每一個店家，都是每位經營者的心血、甚至是全部的身家，所以每增加一家歇業數，對經營者與員工來說，都會造成嚴重的衝擊。

陳文政表示，解封後的協助相當重要，就像生了一場重病的人，痊癒後需要悉心調養；這些業者在努力復原的時候，市政府應該要積極給予協助，以「輕稅、緩繳、手續簡便」的三大原則，幫助業者「康復」，阻止倒閉潮繼續擴散。要求市府，各項紓困措施應「延長再延長」，提供台中餐飲業者喘息復原所需的各項協助，才是真正幫助到餐飲業的全體從業人員。

發局表示，為協助餐飲業者提升疫情警戒期間外帶外送訂單，經發局推出「挺餐飲、享美食」活動，以專案方式整合台中各大飯店及餐廳，推薦民眾各式外帶外送便當美食及優惠方案，拓展店家經銷管道，並提升民眾消費意願。

另因疫情期間無現金交易較夯，為協助爭取商機，經發局也加速推動行動支付倍增計畫，提供店家免申辦費、專任輔導及首辦前2000名手續費1,000元優惠補助，更結合9大支付平台業者及各店家組織行銷活動辦理行動支付推廣，以使用者回饋方式提升店家及消費者使用行動支付意願，協助餐飲、零售店家掌握商機。

經發局表示，因應疫情降級，經發局今年下半年度將台中購物節結合台中女麗購活動擴大辦理，採線上線下並進方式，協助店家掌握後疫情報復性商機。