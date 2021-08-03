屏東縣警局創立南臺灣首間刑事實驗室　積極守護治安

屏東縣政府警察局本著「專業、科技、紀律、服務、團隊」理念，於東港分局創立南臺灣首間分局「刑事實驗室」，今(3）日下午由縣政府警察局長李文章主持揭牌，啟用後將大幅提升東港分局鑑識採證品質，發揮鑑識最大戰力。
記者黃正忠／屏東報導
2021-08-03 17:21:58
近年來犯案手法日新月異，除於現場採獲相關跡證外，仍需進一步以化學試劑或光源加以顯現，如以多波域光源及紅外線攝影機搜尋被害人衣物上的血跡及輪胎痕，或使用指紋煙燻箱及化學試劑顯現槍枝、寶特瓶、恐嚇信上的指紋，往往關鍵的跡證就此浮現。
但刑案現場因場地受限，無法方便鑑識人員配製藥劑，以至於錯失犯嫌遺留的犯罪跡證，因此一個獨立且完善優質的實驗室對鑑識人員至關重要。
屏東縣地形狹長，每日經手數件竊案、毀損、毒品等案件，然礙於各分局廳舍空間有限，除了縣警局外，各分局尚未建置獨立的實驗室，以至於鑑識人員常於採證後，需舟車勞頓將物證送至縣警局進行處理作業。
在屏東縣警察局李局長支持下，編列預算於東港分局現有4樓空間建置南臺灣首間分局刑事實驗室，內設有排氣櫃、指紋煙燻箱、暗房、實驗桌等完善設備，大幅提升各項跡證的前處理品質。
此外，東港分局長相當重視鑑識作業的推展，特成立鑑識小隊，由警局鑑識科派駐鑑識巡官領隊，相信在該實驗室的創設下，將能增進東港分局的刑事鑑識採證能量。