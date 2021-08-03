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屏東縣警局創立南臺灣首間刑事實驗室　積極守護治安

▲屏東縣政府警察局於東港分局創立南臺灣首間「刑事實驗室」，今(3日)下午揭牌啟用，警察局長李文章參觀刑事實驗室強調將大幅提鑑識採證品質。（圖／屏東縣警局東港分局提供, 2021.08.03）
▲屏東縣政府警察局於東港分局創立南臺灣首間「刑事實驗室」，今(3日)下午揭牌啟用，警察局長李文章參觀刑事實驗室強調將大幅提鑑識採證品質。（圖／屏東縣警局東港分局提供, 2021.08.03）

記者黃正忠／屏東報導

2021-08-03 17:21:58

屏東縣政府警察局本著「專業、科技、紀律、服務、團隊」理念，於東港分局創立南臺灣首間分局「刑事實驗室」，今(3）日下午由縣政府警察局長李文章主持揭牌，啟用後將大幅提升東港分局鑑識採證品質，發揮鑑識最大戰力。

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▲局長李文章參觀東港分局刑事實驗室實驗桌等完善設備，當場表示，未來將大幅提升各項跡證的前處理品質。（圖／屏東縣警局東港分局提供,
▲局長李文章參觀東港分局刑事實驗室實驗桌等完善設備，當場表示，未來將大幅提升各項跡證的前處理品質。（圖／屏東縣警局東港分局提供, 2021.08.03）
近年來犯案手法日新月異，除於現場採獲相關跡證外，仍需進一步以化學試劑或光源加以顯現，如以多波域光源及紅外線攝影機搜尋被害人衣物上的血跡及輪胎痕，或使用指紋煙燻箱及化學試劑顯現槍枝、寶特瓶、恐嚇信上的指紋，往往關鍵的跡證就此浮現。

但刑案現場因場地受限，無法方便鑑識人員配製藥劑，以至於錯失犯嫌遺留的犯罪跡證，因此一個獨立且完善優質的實驗室對鑑識人員至關重要。

屏東縣地形狹長，每日經手數件竊案、毀損、毒品等案件，然礙於各分局廳舍空間有限，除了縣警局外，各分局尚未建置獨立的實驗室，以至於鑑識人員常於採證後，需舟車勞頓將物證送至縣警局進行處理作業。

在屏東縣警察局李局長支持下，編列預算於東港分局現有4樓空間建置南臺灣首間分局刑事實驗室，內設有排氣櫃、指紋煙燻箱、暗房、實驗桌等完善設備，大幅提升各項跡證的前處理品質。

▲警察局長李文章參觀東港分局刑事實驗室指紋煙燻箱及實驗桌等完善設備。（圖／屏東縣警局東港分局提供,
▲警察局長李文章參觀東港分局刑事實驗室指紋煙燻箱及實驗桌等完善設備。（圖／屏東縣警局東港分局提供, 2021.08.03）
此外，東港分局長相當重視鑑識作業的推展，特成立鑑識小隊，由警局鑑識科派駐鑑識巡官領隊，相信在該實驗室的創設下，將能增進東港分局的刑事鑑識採證能量。

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