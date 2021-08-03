台人開心看奧運！律師嘆：「有位媽媽」看轉播卻只有悲傷

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陳孟秀律師透露，Annie高中畢業後，錄取了清大、交大、及日本早稻田大學等頂尖大學，後來選擇進入早稻田大學就讀。而在早稻田就讀期間，表現積極且優秀的Annie，錄取了東京奧運轉播的OBS培訓計劃工作，到西班牙奧運總部培訓了一個月。本來計畫在清明連假後，Annie就要回日本修完學分，然後進入東京奧運總部參加轉播。沒想到，離開台灣前決定到東部走走的Annie，搭上太魯閣號死亡列車，「狠狠地奪走了她的希望、她的夢想、燦爛的未來，也讓家人心碎。」
陳孟秀律師感慨，「如果沒有這場要命的事故，Annie此刻應該也在東京奧運的新聞部，一邊向世界轉播這場四年一度的體育盛事，一邊為台灣選手的表現喝采、感動、驕傲。」陳孟秀律師不禁詢問大家，「我們要留給年輕人一個怎麼樣的台灣？我們連國家最基本的鐵路交通都沒辦法好好改革，不願意改變，甚至奪去這些年輕的生命，我們怎麼對得起這些為國拼搏的孩子們？這台從日治時期就在的百年老列車，能不能也趕上年輕世代的改變？」
陳孟秀律師最後強調，「大家總是笑說，台灣人最健忘，擅長遺忘。但我願意相信，太魯閣事故第一天發生時，大家的震驚與憤怒，是不會被遺忘的。我願意相信，看見這麼多人罹難，大家的悲傷與同理，是不會被遺忘的。」（編輯：倪浩軒）