奧運／17年來為台灣桌球奉獻　莊智淵告別生涯第5次奧運

隨著今(3)日在桌球男團八強戰以2:3不敵德國，本屆東京奧運中華桌球隊的全部賽程已經結束。「桌球教父」莊智淵盡力打完了自己生涯第5次的奧運，最後一場比賽他不敵德國名將Dimitrij Ovtcharov，雖然結果不如人意，但過程卻只有滿滿的感動。

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從2004年雅典奧運開始，莊智淵5度代表台灣踏上了五環戰場，每一次幾乎都打出相當出色的表現，這一次他在男單殺到16強，男團也和隊友一起打到8強。

莊智淵過去在奧運3度碰上Ovtcharov，這一屆東京他很可能是最後一次披上國家隊戰袍出賽，也在男團的八強戰擔任第五點、再度和這位老對手再次碰面，兩人也的確又貢獻了一場精彩的比賽。

3年後的巴黎是否會再戰？目前40歲的莊智淵沒把話說死，不過隨著年齡越來越大，未來在國際賽場上看到他的身影的機會只會越來越少。

因此這一場在男團8強戰擔任第5點的單打選手，對於莊智淵和台灣桌球來說都意義著許多，也是對於他實力以及多年為國家奉獻的肯定。此役也的確多次看到他用對球的落點以及戰術的變化，讓比他小8歲的Ovtcharov陷入苦戰。

雖然最終是以0:3不敵對手，但他在心態的調整、戰技變化，拍與拍之間的布局，其實都很值得年輕選手來學習，也讓人看他對桌球深厚的理解。

這一屆東京奧運，中華桌球隊已經收穫滿滿，不僅在新設立的混雙項目收下一枚銅牌，林昀儒也證明了自己是獨當一面的大將，他雖在銅牌戰輸給了Ovtcharov，但隨即在今日的男團戰第2點單打賽完成了復仇。

要在競爭強度極大的奧運連續征戰非常不容易，盧彥勳和莊智淵是台灣奧運的「五朝元老」，這說明兩人的競技狀態二十年如一日的保持在高峰，才能年年拿到門票，這其實很不容易。若沒有對這項運動的熱愛，以及對訓練的自律是很難做到的。

不過相比盧彥勳，莊智淵或許更幸運一些，因為下一個能打進男子網球大滿貫賽八強的選手目前還看不到，可是在這一屆奧運，我們已經看到林昀儒追平了莊智淵奧運男單4強的戰績。台灣男子桌球後繼有人。

要成為世界桌球強權之一，台灣還有很長的路要走，但這次奧運已經讓外界看到它確實走得很堅決。而這漫長的旅程也要感謝莊智淵擔任領頭人、不畏風雨得帶著後輩前進。辛苦了，老莊。