莫德納疫苗尚有餘額 陳其邁：一定打得到，也隨時可以打
高雄市長陳其邁今(3)日針對孕婦接種莫德納疫苗表示，高市府將持續提供孕婦接種莫德納疫苗，陳其邁也提醒孕婦們在施打疫苗時一定要與婦產科醫師先協商接種的最好時機，並可打預約專線，也可上唐鳳系統預約，除30家合約婦幼醫院每天提供施打，8月6日起一連三天也可在巨蛋等大型接種站也可施打。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-03 17:19:27
陳其邁也指出，8月6號可到岡山農工，8月7號到巨蛋體育館，8月8號到鳳山體育館，孕婦可打預約專線8220300，不過，如果要快打到疫苗，高市有30家合約醫院每天都可以施打疫苗，且現在都還有餘額，一定打得到，也隨時可以打。 另外，針對有醫院投訴指衛生局為衝高疫苗覆蓋率，要求醫院醫事人員第二劑「皆暫緩注射」，要等到政府疫苗分配足夠才會安排，對此衛生局簡任技正潘炤穎反駁並無此事，強調醫事人員第二劑都按照時程，沒有暫緩，光是今天上午截至9時AZ有278人完成接種。
潘炤穎也強調，高雄市目前醫事人員共8萬2,059人接種過疫苗，第二劑接種人數為2萬179人，接種率接近25%，也就是兩劑接種完整覆蓋率還會持續提升，因目前AZ和莫德納疫苗提供給醫事人員使用第二劑數量足夠。
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