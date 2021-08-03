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桃園市、紐華克市線上締盟　台美城市外交新篇章

▲鄭文燦說，紐華克市是美國新澤西州的重要城市，也是美東海空運樞紐，很開心能在台美關係最好的時刻與紐華克市「好上加好」，締結成為姊妹市。（圖／桃園市政府秘書處提供）
▲鄭文燦說，紐華克市是美國新澤西州的重要城市，也是美東海空運樞紐，很開心能在台美關係最好的時刻與紐華克市「好上加好」，締結成為姊妹市。（圖／桃園市政府秘書處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-08-03 17:19:38

桃園市長鄭文燦今（3）日與美國紐華克市長拉斯．巴拉卡（Ras J. Baraka）共同舉辦線上姊妹城市交流協定簽約典禮，紐華克市是桃園市升格後的第15個姊妹市，也是桃園在美東地區第1個簽署的姊妹市，為台美城市外交開啟新的篇章。鄭表示，今（110）年6月台美TIFA會議復談，會中達成多項共識，也開始成立各項委員會，相信將促進更多交流，在疫情結束後，將儘速開展實體交流互訪，促進兩市更多合作可能。

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鄭文燦說，紐華克市是美國新澤西州的重要城市，也是美東海空運樞紐，很開心能在台美關係最好的時刻與紐華克市「好上加好」，締結成為姊妹市。

鄭文燦指出，桃園與紐華克市同為國際交通樞紐，都具有航空、海運及倉儲物流等產業優勢，也都是追求多元開放及更好經濟生活的城市，期盼未來兩市可就機場、經濟、文化、觀光等方面有更多交流合作，也希望將來可以推動直航，讓雙方往來更便利。

巴拉卡表示，很榮幸能和同為國際機場樞紐的桃園市締盟成為姊妹市，讓紐華克市在亞洲地區多了一位堅實的朋友，相信兩市透過各項合作互相學習、相互幫忙，定能讓兩市都有更好發展，他同時感謝桃園選擇紐華克做為美東第1個姊妹市，紐華克市有海港，也有國際機場，歡迎桃園加入紐華克的大家庭。

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