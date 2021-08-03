中市紓困政策振興　議員批跳針式「看的到、吃不到」

台中市議會今(3)日進行財政經濟業務質詢，國民黨市議員楊正中指出，從財政部消費發票資料可見台中市住宿及餐飲業今年受疫情影響甚鉅，如再加計攤商及小吃店，其經濟衰退規模將遠超估計，中市府經發局推出紓困十方政策，基層民眾卻是罵聲連連，很多人都向他反應是「看的到、吃不到」，他批評經發局根本未評估經濟衝擊，呼籲中市府應追加地方紓困特別預算，協助民眾度過疫情難關。
記者柳榮俊/台中報導
2021-08-03 17:21:52
楊正中指出，自5月19日疫情警界升三級以後，今年是台灣經濟受疫情重創最大的一年。他從財政部消費通路發票統計資歷舉列，光是住宿服務業及餐飲業與去年同期比較，住宿服務業衰退65%、餐飲業衰退35%。
楊正中表示，這些還是有開立發票的行業，如再計算免用發票的小攤商及小吃店，其經濟衰退怕是不只帳上所見。即便台中市政府經發局推出紓困十方政策，基層民眾卻是罵聲連連，很多人都向他反應是「看的到、吃不到」，他也批評經發局根本未評估經濟衝擊。
楊正中質疑，如中市府不積極想辦法協助這些行業度過難關，現在很多店家都是直接關店了，勞工也因此沒工作、申請不到紓困，經發局再一直跳針談振興，店都關了哪來的振興？
楊正中表示，追加特別預算有其重要性，特別是台中市自合併以來109年決算第一次歲計賸餘，因此可以考慮藉由追加台中市特別預算去做紓困補貼。