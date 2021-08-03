皮亞佐拉輕歌劇「被遺忘的瑪麗亞」衛武營登場

今年適逢皮亞佐拉百年誕辰，衛武營推出依據皮亞佐拉史上首部探戈歌劇作品《布宜諾斯艾利斯的瑪莉亞》編創的輕歌劇《被遺忘的瑪麗亞》，邀請香港編舞家黎海寧擔任導演，並與香港城市當代舞蹈團攜手共製打造，《被遺忘的瑪麗亞》即將於9月17日至19日連續三場，以當代舞的風格呈現這位20世紀偉大音樂家的探戈魅力。





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皮亞佐拉，是阿根廷最重要的作曲及班多鈕手風琴演奏家，有「探戈之王」之美譽，將原本附屬於探戈舞蹈的配樂，融合古典與爵士樂要素，創造出獨特的作品與演奏方式，一躍成為可獨立欣賞的音樂型態，就連馬友友、克萊曼、巴倫波因等古典樂巨星，都臣服於他的音樂成就而出版探戈專輯。





▲《被遺忘的瑪麗亞》以當代舞的風格呈現皮亞佐拉這位20世紀偉大音樂家的探戈魅力。（圖／衛武營提供）

受全球疫情影響，加強邊境管制，使得這次臺港合作彌足珍貴，《被遺忘的瑪麗亞》採取 「一個製作、兩地執行」的方式，由衛武營藝術總監簡文彬指揮、黎海寧擔任導演，在編舞的部分，邀請舞蹈家陳秋吟透過線上方式，協助在臺的導演及排練工作。





獨唱的部分由女高音蔣啟真與男中音葉展毓擔綱，全劇靈魂人物「說書人」一角，特別邀請出生於布宜諾斯艾利斯的國立臺灣大學音樂學研究所退休教授康嘉鐸擔任，並負責全製作的語言指導，加上12位舞者以及臺灣少數以班多鈕手風琴為特色的Circo樂團同台 表演，陣容相當堅強。《被遺忘的瑪麗亞》將於9月17日至19日在衛武營戲劇院演出。



