中國選手奪牌仍遭小粉紅圍剿　BBC：輸金牌就是不愛國

2020東京奧運持續進行中，各國代表選手在運動場上發光發熱，無論奪牌與否，都能贏得自己國家民眾的熱烈掌聲，但是中國參賽選手卻背負著極大壓力，《BBC》報導指出，受到極端民族主義影響，中國選手如今奪得多少獎牌不僅是體育賽事榮耀，輸掉金牌就會被當成是「不愛國」的運動選手，因為這關乎到國家尊嚴，若失掉與外國人的競爭，就是辜負、甚至是背叛國家。





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上週的桌球混雙金牌戰，中國代表隊許昕和劉詩雯對上日本代表隊水谷隼及伊藤美誠，卻遭到逆轉、拿下銀牌。劉詩雯賽後淚灑現場，鞠躬道歉，表示「我覺得我辜負了球隊……對不起大家」，她的搭檔許昕則說「整個國家都在期待這場決賽。我認為整個中國都不能接受這個結果」。





許昕和劉詩雯的表現引起許多中國網友不滿，微博上還出現「鍵盤戰士」攻擊這2人，批評他們「辜負國家」，也有網友毫無根據的批評裁判偏向日本隊。





隨著民族主義熱潮席捲中國，奧運獎牌總數已不僅僅是體育的榮耀，專家指出，對於極端民族主義者來說，輸掉奧運獎牌就類似於「不愛國」的行為。荷蘭萊頓大學亞洲中心施奈德（Florian Schneider）表示，對於極端民族主義者來說，奧運的獎牌榜被視為國家實力的即時展現，更延伸至關乎國家尊嚴。在這種情況下，與外國人比賽失敗的人已經辜負，甚至是背叛國家。





正因為中國與日本間有著動盪的歷史，桌球比賽輸給日本讓人難以消化。施奈德表示，對於中國民族主義者來說，這場比賽不僅僅是一項體育賽事，而是中國與日本之間的對峙。





而這不僅僅發生在桌球比賽中，「中國雙塔」李俊慧及劉雨辰也成為網路上的攻擊目標，因為他們在羽球男雙比賽輸給了台灣，拿下銀牌。





▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔。（圖／美聯社／達志影像）

施耐德指出，中國當局將民族主義做為瞭解時事的正確方式，中國民眾被告知國家成功很重要，而中國運動選手必須在東京取得成功。不過施奈德表示，這些憤怒的民族主義者不能代表大多數中國人。˙在微博上的批評中，也能看到支持中國選手的言論，甚至指責這些謾罵不理性。中國官媒《新華社》也透過評論指出，群眾應該更理性看待輸贏，去享受奧運精神。



