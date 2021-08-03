COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

悍衛海疆！海巡署南區機動隊長由呂家富接任

▲海巡署艦隊分署南區機動海巡隊隊長，由艦隊分署高雄艦艦長呂家富(右)接任。(圖／記者黃守作攝，2021.08.03)
▲海巡署艦隊分署南區機動海巡隊隊長，由艦隊分署高雄艦艦長呂家富(右)接任。(圖／記者黃守作攝，2021.08.03)

記者黃守作／高雄報導

2021-08-03 23:00:00

海巡署艦隊分署南區機動海巡隊隊長一職，由艦隊分署高雄艦艦長呂家富接任，遺缺由該艦大副許永寧代理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲海巡署艦隊分署高雄艦艦長呂家富接任南區機動海巡隊隊長。(圖／記者黃守作攝，2021.08.03)
▲海巡署艦隊分署高雄艦艦長呂家富接任南區機動海巡隊隊長。(圖／記者黃守作攝，2021.08.03)
海巡署艦隊分署舉行南區機動海巡隊隊長、恆春海巡隊隊長及淡水海巡隊隊長聯合布達、交接、授階及宣誓儀式，是由艦隊分署分署長謝慶欽主持。

▲海巡署艦隊分署分署長謝慶欽(右2)主持南區機動海巡隊隊長呂家富(右1)、恆春海巡隊隊長及淡水海巡隊隊長聯合布達、交接、授階及宣誓儀式。(圖／記者黃守作攝，2021.08.03)
▲海巡署艦隊分署分署長謝慶欽(右2)主持南區機動海巡隊隊長呂家富(右1)、恆春海巡隊隊長及淡水海巡隊隊長聯合布達、交接、授階及宣誓儀式。(圖／記者黃守作攝，2021.08.03)
調動情形為，南區機動海巡隊隊長由艦隊分署高雄艦艦長呂家富接任，其遺缺由高雄艦大副許永寧代理；恆春海巡隊隊長由艦隊分署勤務指揮中心簡日成接任；淡水海巡隊隊長由艦隊分署恆春海巡隊隊長洪文泉接任。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.48%6.52%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.71%79.29%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.31%37.69%
2021-07-30-2021-08-10
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀