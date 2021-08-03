悍衛海疆！海巡署南區機動隊長由呂家富接任

海巡署艦隊分署南區機動海巡隊隊長一職，由艦隊分署高雄艦艦長呂家富接任，遺缺由該艦大副許永寧代理。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲海巡署艦隊分署高雄艦艦長呂家富接任南區機動海巡隊隊長。(圖／記者黃守作攝，2021.08.03)×▲海巡署艦隊分署高雄艦艦長呂家富接任南區機動海巡隊隊長。(圖／記者黃守作攝，2021.08.03)海巡署艦隊分署舉行南區機動海巡隊隊長、恆春海巡隊隊長及淡水海巡隊隊長聯合布達、交接、授階及宣誓儀式，是由艦隊分署分署長謝慶欽主持。▲海巡署艦隊分署分署長謝慶欽(右2)主持南區機動海巡隊隊長呂家富(右1)、恆春海巡隊隊長及淡水海巡隊隊長聯合布達、交接、授階及宣誓儀式。(圖／記者黃守作攝，2021.08.03)×▲海巡署艦隊分署分署長謝慶欽(右2)主持南區機動海巡隊隊長呂家富(右1)、恆春海巡隊隊長及淡水海巡隊隊長聯合布達、交接、授階及宣誓儀式。(圖／記者黃守作攝，2021.08.03)調動情形為，南區機動海巡隊隊長由艦隊分署高雄艦艦長呂家富接任，其遺缺由高雄艦大副許永寧代理；恆春海巡隊隊長由艦隊分署勤務指揮中心簡日成接任；淡水海巡隊隊長由艦隊分署恆春海巡隊隊長洪文泉接任。邁入新里程碑！交通部長王國材視察高雄車站挪移海工事業新里程碑！台灣國際造船首批水下基樁交件智慧餐飲防疫升級 無紙化點餐減少接觸