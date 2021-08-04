孟加拉16歲足球少女被迫結婚　曝疫情下全球童婚問題加劇

《四方報》報導，一名孟加拉16歲少女莎若莉卡（Sharolika Parvin）熱愛踢足球，不僅曾參加過國家級錦標賽，更在三年前一場小學足球錦標賽中獲頒最佳球員。擁有大好前程的的她卻因疫情下家庭生計受到衝擊而被父親許嫁出去，連學業都沒有完成，引發國際媒體關注。莎若莉卡的遭遇並非單一事件，媒體揭露在她居住的村莊中有其他6名與莎若莉卡一起踢足球的少女同樣面臨出嫁命運，類似的童婚案例這一兩年來在南亞和東南亞地區都十分普遍，凸顯出疫情爆發後未成年少女的弱勢處境更為嚴峻。





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根據《南華早報》報導，來自孟加拉古里格拉姆縣（Kurigram）的莎若莉卡熱愛踢足球，她近期在家人安排下被許嫁給一名17歲的機車維修工，婚後親家不允許她繼續踢球，而她也即將與丈夫搬離家鄉到達卡（Dhaka）展開新生活。隨著莎若莉卡步入婚姻，想要完成學業和繼續追尋足球夢的計畫也跟著破滅。她從事務農工作的父親表示，疫情下家庭生計負擔增加，自己仍有兩個兒子要養，只好把莎若莉卡嫁出去紓緩壓力。





根據聯合國兒童基金會指出，孟加拉的童婚人數在全球名列前十名，全國有超過3800萬名女性在未成年時就踏入婚姻，佔所有結婚女性人數51%；且當中有1300萬名女性結婚時不到15歲、超過5成的未成年新娘在18歲前就生產。儘管這個趨勢近年來有逐漸改善，但疫情爆發後讓這項長期問題又變本加厲。根據該國最大的非營利組織Brac統計，孟加拉童婚比例已經成長13%，是該國近25年來最大幅度的增長。在疫情爆發後前7個月就通報13,886起童婚案例，其中近半數年齡介於10至15歲。





除了孟加拉，這類童婚現象在東南亞地區也因疫情變得更加氾濫。英國《衛報》指出，疫情下在東南亞和亞太地區有數千名未成年少女被迫中斷教育並進入婚姻，非營利組織「Save the Children」則指出根據目前趨勢推估該地區未來4年將有共25萬名少女早婚、被迫結婚或未成年結婚。報導引述Plan International統計數據指出，印尼2020上半年統計未成年少女登記結婚數字比2012年高出2.5倍、印度2020年6至7月的兒童服務熱線更湧入不少童婚受害者打電話求助，數字比2019年增加了17%。聯合國兒童基金會在今年國際婦女節上則指出，疫情爆發前全球原本就有約1億名少女面臨童婚危機，但此次疫情恐將再導致1000萬名少女成為童婚受害者。





該組織的執行長指出，童婚的核心問題在於女孩被家庭視為「經濟負擔」，其權益在疫情下更容易被犧牲，而當她們步入婚姻後通常就被視為大人，教育也隨之中斷。聯合國兒童基金會指出，疫情下學校關閉、失業問題、家庭經濟受到衝擊都造成未成年少女被迫邁入婚姻，且社交距離下弱勢族群與外界救援網絡切斷，更難獲得支援。未成年就結婚的少女要繼續完成學業的可能性低，且未來更容易受到家暴威脅，也更可能因早孕面臨更大的健康風險。此外，提早離開原生家庭對尚未成熟的少女心智發展及精神健康都形成威脅。



