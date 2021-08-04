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胡宇威瘋東京奧運　想學寢技「柔道好迷人」

▲胡宇威緊守東京奧運轉播。（圖／育成基金會提供）
▲胡宇威緊守東京奧運轉播。（圖／育成基金會提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-04 09:00:00

胡宇威擔任零錢捐愛心大使，協力推動「憨兒就業能力培訓計畫」。因參加《全明星運動會》人氣飆升的他，近期也很關注東京奧運比賽，只要有轉播都會去看，問胡宇威如果有機會出賽奧運，會想報名哪種運動項目？他表示：「應該是柔道跟擊劍。這次看了比賽覺得柔道好迷人，像是『寢技』就讓人想研究嘗試，而擊劍是之前拍戲接觸過，那時就覺得擊劍是一個很棒的運動，如果有機會自己會想學，甚至以後想讓自己的小孩也學擊劍。」

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5月初投入公益短片拍攝的胡宇威，和唐寶寶浩瑜、仰心、巧芸一起工作，其中浩瑜更是胡宇威的忠實粉絲，不僅對他的戲劇主演的角色及故事如數家珍，對於在《全明星運動會》中「藍隊隊長」的帥氣身影更是念念不忘，也因此儘管在拍攝時曾幾度累到笑不出來，但只要聽到「胡宇威，Team blue」，馬上深情望著胡宇威燦笑，讓工作人員笑說：「原來宇威的名字有提神飲料的威力。」為了感謝浩瑜，胡宇威特別準備了《全明星運動會》中比賽的球衣回贈浩瑜，讓浩瑜開心到合不攏嘴，胡宇威笑說：「看到他們的笑容頓時身心都被療癒。」

▲胡宇威（右）與唐寶寶合作公益影片。（圖／育成基金會提供）
▲胡宇威（右）與唐寶寶合作公益影片。（圖／育成基金會提供）
與育成基金會頗有淵源的胡宇威，其實早在9年前就因為出席基金會所舉辦的籃球公益活動而結下緣分，當時除了陪著憨兒吃火雞大餐共度感恩節外，更發揮運動才華下場跟大家玩籃球同歡，這次再度獲邀為憨兒做公益的胡宇威，特別為零錢捐活動拍攝公益短片，並與憨兒一起在烘焙工場揉麵團、做麵包跟包裝，在互動過程感受到憨兒認真工作態度，胡宇威坦言隔了9年再次踏入育成基金會，有一種「回娘家」的熱血及感動，他表示：「每當我看到他們的笑容，我內心就覺得很暖、很滿足。」

▲胡宇威送唐寶寶浩瑜球衣。（圖／育成基金會提供）
▲胡宇威送唐寶寶浩瑜球衣。（圖／育成基金會提供）
 

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