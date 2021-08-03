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奧運／目標3金只拿1銅　日本羽球教頭：東奧延期影響大

▲羽球世界球王日本桃田賢斗出戰東京奧運，意外在小組賽爆冷出局，日本隊總教練朴柱奉表示，這不是平常的桃田賢斗。。（圖／美聯社／達志影像）
▲羽球世界球王日本桃田賢斗出戰東京奧運，意外在小組賽爆冷出局，日本隊總教練朴柱奉表示，這不是平常的桃田賢斗。。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-03 17:53:55

目標在東京奧運拿下3面羽球金牌的日本隊，最終以1面銅牌作收，韓籍總教練朴柱奉將失利原因歸於奧運延期，而奪金熱門日本球王桃田賢斗早早在小組賽出局，朴柱奉坦言沒能阻止子弟兵潰敗。

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本屆東奧羽球5個項目中，日本4個單項都拿到滿額參賽權，但最後只有唯一1組參賽的混雙渡邊勇大／東野有紗，在銅牌戰擊敗香港組奪牌，最大冷門是桃田賢斗在小組賽不敵世界第38韓國許侊熙，提前出局。

「這不是平常的桃田賢斗，我沒能阻止這樣的潰敗，當時他輸了第1局，第2局也不斷落後，不斷感受到那種壓力，很遺憾，整體氣氛並不好，他太早出局也讓全隊有巨大挑戰。」朴柱奉說。

原本喊出要拿3金，卻只收下1銅，朴柱奉認為，「東奧延期影響很大，對每個選手來說都一樣，如果日本隊能不斷出國比賽的話，自信心會提高，壓力也會減小。」並提到今年初全英公開賽，日本隊包辦4金3銀後有些掉以輕心，因為當時中國、印度和韓國都沒有參賽。

朴柱奉去年底和日本羽協續約到2025年3月底，也就是說他會執教到2024年巴黎奧運後，他也表示會好好省思這次失利，3年後在巴黎再次接受挑戰。  

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