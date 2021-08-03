東京增3709例創週二新高　沖繩增467例創歷史紀錄

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琉球新報報導，沖繩縣最近一週每10萬人口新增確診數170.68人，再創全日本最糟紀錄，也是首度超過170人；名列日本第2糟的是東京都每10萬人口161.05人染疫。
預計8月8日閉幕的東京奧運已進入後半段賽程，東京都今天新增3709例確診病例，較上週二增加861例創週二新高紀錄，也是疫情爆發以來單日新增第3高紀錄，顯示疫情持續擴大。
東京都至今累計病例數22萬6930例，包括2300例死亡病例；東京都重症患者數較昨天減少兩人，總數112人。
與東京都相鄰、同屬首都圈一員的埼玉縣今天新增1053例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數5萬9653例。
首都圈成員之一的神奈川縣今天新增1298例確診病例，較上週二成長逾7成，顯示疫情正快速擴大，至今累計病例數8萬7589例，包括994例死亡病例。
昨天開始被納入「緊急事態宣言」適用地區的大阪府，今天新增1079例確診病例，連續10天高於上週同日，至今累計病例數11萬6552例，包括2722例死亡病例。
鄰近大阪府的京都府今天新增190例確診病例，創疫情爆發以來次高紀錄，至今累計病例數1萬8807例。
鄰近京都府的滋賀縣今天新增79例確診病例，創當地新高紀錄，至今累計病例數6201例，包括93例死亡病例。
北海道今天新增211例確診病例，至今累計病例數4萬5119例，包括1426例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1100803