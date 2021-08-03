加速鳳山危老重建　高市工務局設4處服務據點

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市長陳其邁上任後立即要求副市長林欽榮與中央協調，加速地方老房屋申請合法獲得重大突破，自今年2月8日起，高市府以公文送達通知符合申請的民眾，經過近半年，受理申請案375件，雖較去年一整年申請件數成長20倍，仍有成長空間。
林欽榮指出，老舊危險建築物要進行重建，需取得合法房屋證明，市府工務局同時將行政程序從1個月申辦時間，簡化為3天，協助改善鳳山城市樣貌。
凡鳳山區持有工務局110年2月8日通知公文的市民，只要填妥合法房屋證明申請書，並備妥建築物現況彩色照片、身分證正反面影本，即可向工務局提出申請，經過審核通過後取得合法房屋證明，可直接申請補發使用執照，免由建築師及營造業簽章，更重要的是，也有都市更新及危老重建等法令適用。
鳳山區4處服務據點的地址為(府前站)府前路22號、(八德站)八德路246號、(大東站)光明路46號、(五甲站)鳳南路91號。每周一至週六下午2點到晚上8點向各服務據點洽詢，(府前站)服務專線：(07)740-5980、(八德站)服務專線：(07)767-6776、(大東站)服務專線：(07)710-9596、(五甲站)服務專線：(07)721-0095，另可於上班時間洽詢工務局服務專線：(07)336-8333轉2281，或社團法人高雄市建築學會服務專線：(07)323-7246。