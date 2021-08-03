疫情帶動遠距教學 第二季Chromebook年增近7成
根據研調機構IDC的報告顯示，受到疫情影響，居家學習、遠距教學相關設備的需求大增，全球Chromebook筆電第二季出貨量達1230萬台，年增率達68.6%。平板電腦Q2的全球出貨年增率也達4.2%，出貨量達4050萬台。
記者張志康/綜合報導
2021-08-03 18:14:33
IDC指出，今年第2季，全球Chromebook出貨量大增，但相較第一季的1300萬台，呈現略微下滑的趨勢。這也顯示受到零組件持續短缺影響，部分供應商優先考量利潤更高的Windows筆電。
以出貨量排名來看，全球Chromebook出貨量最多的是惠普，出貨量達430萬台，年增115.7%，市占率達35%。其次是聯想，出貨量達260萬台，年增81.2%，市占率達21%。宏碁穩坐全球出貨排名第三，出貨量達190萬台，年增21.7%，市占率下滑至15.3%。
值得注意的是，韓廠三星第2季Chromebook出貨量達90萬台、年增179.2%，以市占率7%擠進全球第5名。
至於平板電腦方面，蘋果公司仍是全球最大廠商，今年第2季出貨1290萬台、年增3.5%，市占31.9%遙遙領先；第2至5名依序為三星、聯想、亞馬遜、華為，市占率分別為19.6%、11.6%、10.7%、5.1%。