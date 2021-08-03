降級就現破口！藍衣女公車上狂嗑洋芋片 北市府：難約束
全國警戒於7月27日才調降至二級，而雙北市更是直到今（3）日才有條件開放內用，不料防疫破口無所不在，有民眾向《NOWnews今日新聞》爆料，今日下午一名女子搭乘公車，不僅沒戴好口罩，一上車就打開洋芋片直到吃光，雖然司機有至該女面前勸阻，不過在司機繼續行駛後仍依然故我，司機也沒有進一步處置，對此事件，北市府公運處處長常華珍表示，以公車的狀況很難做出及時反應，只能仰賴民眾自律。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-03 18:31:06｜2021-08-03 18:35:56
降級僅一周，今日雙北公車便出現一名奇女子！爆料民眾張先生表示，自己搭乘208路線往大直方向公車，在得和路口站牌一名身穿藍色上衣的女子上車，不僅拉下口罩，還打開一包洋芋片開始大吃，司機發現後到藍衣女身邊勸阻，藍衣女只好乖乖戴上口罩，不料司機恢復駕駛後便繼續狂嗑，直到整包洋芋片吃完為止。
張先生指出，在藍衣女再次開吃時，車上也有其他乘客看不下去，上前勸阻，但藍衣女完全不理睬，上前勸阻的乘客只好移動到更遠的座位，盡量降低染疫風險，而自己則是選擇盡快下車，以免公車密閉空間下的染疫機會增加。
208路線公車為北市聯營公車，行駛路線從中和到大直，是貫穿雙北的重要幹線之一，而主管機關北市府公運處處長常華珍針對此事件受訪也表示無奈，因為即便是在疫情下，也只能對藍衣女開罰未確實配戴口罩的3千元罰鍰。
常華珍進一步說明，在依法處理上的確可以停下公車拒絕載運，不過公車司機要專注在道路狀況、行車安全等，實難即時報警處理，類似的狀況恐怕只能靠民眾自律。
國內疫情好不容易受到控制，剛解封一周，雙北還未從疫情熱區狀態下脫險，卻出現不自律民眾無視防疫規定，又是在屬密閉空間的大眾運輸工具上，僅靠現有規範明顯不足，也難以及時處理，除了人人做好自身防疫外，出門在外也只能提高警覺自保。
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