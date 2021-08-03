Delta病毒肆虐雪梨持續封城　澳航放2500員工無薪假

因為Delta變種病毒擴散，澳洲新南威爾斯省和昆士蘭省近日新冠肺炎（COVID-19）確診病例居高不下，雪梨以及周邊地區已經實施5週封鎖措施，但仍感染人數仍沒有減少跡象。封城更衝擊到澳洲空中旅行，澳洲航空（Qantas）3日宣布，包含機師、空服員在內的2500名員工，將放為期2個月的無薪假，並表示自5月至7月損失了60%的國內旅遊業務。





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根據《BBC》報導，自6月以來，澳洲新一波疫情大爆發以及Delta變種病毒影響，迫使多個地區重新實施限制措施，多個城市封鎖並關閉邊界，其中以雪梨的情況最為嚴重。即使雪梨自6月26日以來一直處於封鎖狀態，但每天仍增加大約200例確診病例，也導致澳洲幾乎所有省份都禁止來自這澳洲最大城市的旅客到訪。





澳洲航空3日表示，由於雪梨封城影響了整個澳洲的空中旅行，宣布將讓包含機師、空服員、機場工作人員在內的2500名員工，放為期2個月的無薪假。澳洲航空表示，將會支付員工工資直至8月中旬，之後他們能夠向政府申請補助。





澳洲航空執行長喬伊斯（Alan Joyce）指出，Delta變種病毒造成的疫情已經導致數千個航班取消，而澳洲航空以及其旗下廉航捷星航空（Jetstar）在5月至7月之間，已經損失了大約60%的國內業務，目前澳洲與紐西蘭的旅遊泡泡（travel bubble）也因為疫情暫停。





喬伊斯坦言，目前無法再支付這2500名員工的薪水，但這是一項臨時措施，「這是我們最不想做的事情」。他強調，這與去年讓逾2萬員工停職一事「截然不同」。





去年澳洲航空被迫裁員6000人，佔其員工總數約五分之一。澳洲航空在2021年5月曾報告，年度虧損超過20億澳元（約台幣412億元），但當時希望國內旅行能夠反彈。



