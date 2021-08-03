《薰衣草》20年了！當年跑龍套的她　翻身成大明星

在2001年播出的偶像劇《薰衣草》是許多七、八年級生的回憶，該劇可以說是偶像劇的鼻祖，無論是劇情還是角色都讓人印象深刻。如今20年過去了，擔任男女主角的許紹洋、陳怡蓉似乎都逐漸讓人淡忘，反倒是在裡頭跑龍套的陳喬恩，已經躍升成了大明星。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-03 18:44:27｜2021-08-03 18:45:56
《薰衣草》由許紹洋、陳怡蓉主演，劇情講述患有先天性心臟病的梁以薰（陳怡蓉飾）與晴川（許紹洋飾）的虐心戀愛故事。許紹洋演出此劇後走紅，之後拍攝了《海豚灣戀人》，讓他成功獲得了「偶像王子」封號。可是在他爆紅後，緋聞不斷，甚至還傳出在夜店與人起糾紛，雖然事後還許紹洋清白，但已經重創許紹洋的演藝事業，雖然他近幾年都有戲劇作品，可是聲勢早已不如當年。
陳怡蓉以該劇一舉成名後，在多部戲劇中擔任女主角，之後更進軍大陸，2009年時還憑著電視劇《光陰的故事》入圍第44屆電視金鐘獎戲劇節目女主角獎。在2013年結婚後，生活轉趨低調，淡出螢光幕。
相比2位《薰衣草》主演的近況，現在人氣最高的竟然是當年在劇裡跑龍套的陳喬恩，《薰衣草》是她首度演出的電視劇，飾演戲分不多的「小卉」，2002年擔任旅遊節目主持人，讓她成功走入民眾眼裡；2005直接躍升女主角演出偶像劇《王子變青蛙》，此劇打破了台灣偶像劇收視紀錄；2013年更是憑著陸劇《笑傲江湖》成功打進大陸市場，近年發展更是蒸蒸日上。