奧運／13秒53！陳奎儒110公尺跨欄創賽季最佳　擇優晉級

東京奧運今(3)日進行田徑男子110公尺跨欄項目，「台灣欄神」陳奎儒也有出賽，他被安排在第4組第3跑道，最終跑出本季最佳的13秒53，靠著擇優晉級準決賽。

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陳奎儒過去曾在2017年世大運以13秒55拿下銀牌，2018年雅加達亞運又以13秒39再奪銀牌。2019年5月台灣國際田徑公開賽，陳奎儒跑出13秒34的成績，刷新自己寫下的全國紀錄，並且摘金。

不過在2020年陳奎儒飽受傷病所苦，參加的賽事也銳減，最近一次是今年在日本奧運測試賽，跑出個人賽技最佳13秒62。

此役槍響後，陳奎儒維持的很不錯，幾乎和亞運金牌得主謝文駿幾乎跑得不分軒輊，但他後半段有一些力不從心，最終跑出13秒53的成績，排名分組第5，最終靠擇優成績第2晉級。

里約奧運銀牌得主、西班牙好手Orlando Ortega這次沒有出賽，法國選手Aurel Manga以13秒24排分組第一，日本好手泉谷駿介13秒28，巴西選手Rafael Pereira跑13秒64，中國大陸選手謝文駿13秒51。