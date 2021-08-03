北市否認有「X MEN」確診個案　高市：疫調找出新北個案

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市衛生局被問到是否有掌握「X MEN」聚會時指出，經和中央確認，該聚會的活動地點、確診者、接觸者都沒有北市個案，被外界解讀是在反擊高雄，對此高雄市衛生局今日晚間則回應指出，針對「指標個案」疫調陳述，7月1日上午於左營站搭乘高鐵抵達台北站後隨即聯繫台北地區友人，於是日借宿A友人家中，並於翌日找出其另一名友人B三人一起參加台北某多人聚會，於第三日回到B友人家中留宿並於7月4日離開南下高雄。
高市衛生局說，根據「指標個案」血清抗體檢驗結果，研判感染時間應在三週以上，基於疫調、血清學檢查結果及流行病學分析，判斷感染源為台北地區，鑒於指標個案的接觸對象與地點均非屬高雄市轄管，於是將資料提供疾管署協助釐清，後續新北市也在接獲疾管署通知後於7月31日匡列該名B友人採檢並確診。
高市衛生局強調，針對類似跨縣市移動感染事件，根據疫調、抽絲剝繭儘速釐清感染源，是流行病學上防治疫情必要的基本原則，也是地方政府阻斷社區隱形傳播鏈的基本功，高雄市疫調人員及警察同仁鍥而不捨，針對「指標個案」進行疫調，方才確認指標個案7月1日至4日在台北地區與B友人的接觸與確診，防疫團隊秉持一貫的跨地方合作原則進行疫調通報進而找出新北個案，防範社區傳播。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。