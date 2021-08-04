巷仔內／轉任國安會諮委　黃曙光續推潛艦國造

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2艘茄比級潛艦為美軍二戰末服役潛艦，已無法深潛，且缺乏魚雷發射作戰能力，另2艘從荷蘭購買的劍龍級從1988年開始服役，也到必須延壽、性能提升階段，水下整體戰力落後日韓等周邊國家許多，更別說面對有60多艘潛艦的解放軍海軍。在遲遲無法外購潛艦後，2016年蔡英文政府上台，決定委由台船潛艦國造，但是卻引發諸多質疑。

由於我國從未建造潛艦，因此引發諸多質疑，除了潛艦所需軍用鋼材與水面艦不同，需能承受水壓擠壓，所以必須經過國際認證，而台船僅有建造水面艦經驗，欠缺足夠、合格的潛艦焊接工，這些都是台船受質疑之處。台船解決之道是引進外國技師，由他們傳授能力。

搞定外部鋼材與設計圖後，另一個問題是潛艦紅區設備的取得。潛艦設備分為紅、黃、綠區，其中紅區是指無能力自製的裝備，包括戰鬥系統與潛望鏡等，好不容易到了2021年第一季美國政府才批准輸出紅區裝備。

解決了潛艦的硬體問題，卻又碰上疫情攪局與黃曙光屆齡退役。黃曙光在2016年6月1日接任海軍司令，儘管上任後經歷雄三飛彈誤射事件、慶富獵雷艦案，重創海軍形象，但也不減損蔡英文對黃曙光的重用，交付他推動潛艦國造重責大任。