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林昀儒與奧洽「場下大合照」曝光！網見亮點嗨翻：好感動

▲德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）在銅牌戰擊敗林昀儒，不過林昀儒今（3）日在團體賽中拿下對戰勝利，成功報仇。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）在銅牌戰擊敗林昀儒，不過林昀儒今（3）日在團體賽中拿下對戰勝利，成功報仇。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 21:10:53

東京奧運今（3）日登場的桌球男團八強戰，我國最終以2：3不敵德國無緣晉級，但「天才少年」林昀儒成功打敗德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），報了在銅牌戰中落敗的一箭之仇。而賽後奧恰洛夫也在個人IG限時動態中分享與林昀儒的場下合照，兩人的好交情與運動家精神讓網友盛讚，紛紛直呼「好感動！」

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林昀儒於這次奧運大放異彩，與鄭怡靜搭擋混雙成功拿下銅牌，是台灣桌球在奧運睽違21年後再度奪牌。而在男單項目中林昀儒於銅牌戰惜敗奧恰洛夫，但在今日的團體賽中兩人於第2點單打狹路相逢，這次林昀儒成功復仇，順利打敗奧恰洛夫，賽後林昀儒也笑稱贏下這場比賽是「對自己的肯定」。

▲奧恰洛夫曬出與林昀儒的合照，看得出兩人的好交情。（圖／翻攝自Dimitrij
▲奧恰洛夫曬出與林昀儒的合照，看得出兩人的好交情。（圖／翻攝自Dimitrij Ovtcharov的IG）
不過場上的輸贏不影響選手場下的好交情，賽後奧恰洛夫在個人IG限時動態中分享與林昀儒的合照，直呼兩人是「場上的勁敵，場下的好友」，照片兩人雖然都戴著口罩，但眼神滿滿笑意藏不住，看得出來兩人的好交情。

有網友將奧恰洛夫的發文轉貼到PTT，鄉民們紛紛在底下留言回覆說，「看了好感人」、「他們之前是隊友」、「之前台灣辦比賽奧洽有來，人超好」、「很多運動員都感情不錯」、「這幾天看到這種文都覺得看運動好讓人感動」。

更有網友找出亮點，發現奧恰洛夫在IG文章中直呼「台灣」，大讚「奧洽最新的發文寫Taiwan，瞬間好感」、「respect」、「讓世界看見台灣」、「新貼文打Taiwan，小粉紅已到戰場」、「奧洽是台灣之友，他以前說偶像是莊智淵」。（編輯：倪浩軒）

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