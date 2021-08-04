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病例再度激增　傳土耳其考慮18歲以下打疫苗

▲土耳其確診病例數自宰牲節假期期間開始激增。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其確診病例數自宰牲節假期期間開始激增。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-04 08:15:00

（中央社記者何宏儒安卡拉3日專電）土耳其2019冠狀病毒疾病確診病例數自宰牲節假期期間開始激增。報導指出，土耳其正考慮對18歲以下民眾施打疫苗，下一次內閣會議將就此定奪。

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「每日晨報」（Daily Sabah）報導，境內森林野火四起，每週一舉行的內閣會議因多名部長前往災區，昨天沒有召開。

土耳其1月中旬展開大規模疫苗接種工作以來，截至當地時間今天下午已有近7405萬人施打疫苗，其中近2772萬人完成兩劑接種。專家指出，7成人口完成接種才能達成群體免疫目標。

衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員歐達巴許（Deniz Odabas）告訴土耳其語「晨報」（Sabah）：「由於此一疾病對成人影響最大，當7成成年人口施打疫苗，18歲以下人口就會因為群體免疫而自動得到保護，這是一般共識。」

他說：「也有一些國家開始對更年輕人口接種疫苗，例如美國和英國都已經批准適用12歲以上人口的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；德國則在考慮是否對有慢性病的這個年齡層施打疫苗。」

歐達巴許指出，土耳其仍有為數眾多18歲以上人口尚未施打疫苗，「我認為必須聚焦於讓他們接種疫苗」。「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）的心態仍然是抗疫一大難題。

土耳其7月起幾乎解除對2019冠狀病毒疾病而實施的所有防疫措施，確診病例數從7月2日至5日連續4天低於5000例，7月17日至25日伊斯蘭教宰牲節假期再度激增，於7月23日超過1萬例、7月28日起連續6天破2萬例。

衛生部昨晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增2萬2898起病例、91例病歿。當局自7月4日起不再公布累計病例數和死亡數。據美國約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）數據顯示，土耳其目前累計有577萬833起病例、5萬1519例病故。（編輯：林憬屏）1100803

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