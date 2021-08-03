越南逃逸女移工遭砸死　兇嫌：她瞧不起我！

一名越南失聯逃逸女移工，7月31日中午被發現陳屍於桃園市新屋區後湖溪出海口防風林。由於死者是越南籍吳姓女移工，被發現時衣衫不整、褲頭被解開，因此檢警懷疑生前可能遭性侵。楊梅分局循線查出住在新北市王姓男子涉有重嫌，昨（2）日查獲王男到案，桃檢3日複訊時，王男否認有性侵事實，仍被依強制性交、殺人等罪嫌向地院聲請羈押。
記者李春台/桃園報導
2021-08-03 23:18:21
楊梅警方查出，死者是在新北市某工廠工作的29歲越南籍失聯女移工，來台工作3年多，上月底與工廠50歲男同事王姓男子乘坐一輛車到桃園市新屋區永安漁港遊憩，但隔日有釣客在後湖溪防風林間發現吳女陳屍偏僻處，由於死者衣衫不整且褲頭遭解開，警方懷疑可能生前遭性侵，調閱周遭監視器查出王男涉有重嫌，2日下午在新北市某工廠查獲王男到案。
檢警查出，王男在偵訊時辯稱，案發當日與吳女共遊後曾起口角，由於吳女對其言詞語帶諷刺，王男認為吳女瞧不起他，突然情緒上來隨地拿起石塊朝她頭部猛砸，但為何吳女褲頭被解開，王男則避重就輕不願承認涉及性侵部分，檢警則懷疑王男可能是求歡遭拒痛下殺手或是性侵後殺人滅口。
桃檢檢察官複訊後，以王男涉嫌強制性交、故意殺人等罪嫌涉嫌重大，向桃園地院聲請羈押，晚間將移審桃園地院審訊是否裁准羈押。