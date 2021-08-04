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南非總統：接種疫苗是履行愛國義務

▲隨著南非民眾對接種疫苗猶豫不決比例降低、施打速度加快，政府已為民眾施打750多萬劑疫苗。總統拉瑪佛沙公開呼籲，人民接種疫苗不僅保護自己，也是履行愛國的義務。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著南非民眾對接種疫苗猶豫不決比例降低、施打速度加快，政府已為民眾施打750多萬劑疫苗。總統拉瑪佛沙公開呼籲，人民接種疫苗不僅保護自己，也是履行愛國的義務。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-04 08:30:00

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡3日專電）隨著南非民眾對接種疫苗猶豫不決比例降低、施打速度加快，政府已為民眾施打750多萬劑疫苗。總統拉瑪佛沙公開呼籲，人民接種疫苗不僅保護自己，也是履行愛國的義務。

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拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）昨天表示，平均每天有22萬人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，接下來幾週內因為有更多疫苗抵達南非，施打速度會更快。

上週末，美國捐贈的566萬劑輝瑞疫苗（Pfizer/BNT）開始運抵南非。這是美國向非洲國家和世界上其他中低收入國家捐贈疫苗的一部分。

「時報即時消息」（TimesLIVE）昨天引述拉瑪佛沙說：「透過許多相關部門人員的共同努力，我們現在有充足的庫存來為我們的人民施打疫苗。」

他表示十分欣慰民眾對疫苗接種的信心增強。最新報告顯示，只有1/10的南非人認為疫苗不安全。

他接著說：「疫苗是安全的。疫苗是我們抵禦這種疾病的最佳保護措施。國家疫苗接種計畫是我們健康和經濟復甦的最佳保證。」

拉瑪佛莎表示，南非艾斯平藥廠（AspenPharmacare Holdings Limited）上週生產的首批嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗，將通過非洲疫苗採購組織提供給非洲其他地區使用。

艾斯平藥廠創建於1850年，是南非、也是非洲最大的製藥公司，共有1萬多名員工。去年11月與嬌生集團達成協議，由南非工人在南非的工廠生廠並包裝3億劑疫苗，提供給南非和非洲大陸民眾使用。

拉瑪佛沙表示，在過去的18個月，南非經歷了一場致命的流行病、嚴重的經濟衰退和社會困難，以及最近那些希望看到國家失敗的人所引發的嚴重動亂。

他說：「通過接種疫苗，我們不僅僅是在保護自己，也正在為我們的國家和我們的同胞履行愛國義務。」

南非已為35歲以上的民眾設立大約3000個疫苗接種點。為了滿足上班族的需求，其中許多接種點已經開始實施週末注射。

南非人口約5856萬。進入冬季後疫情日趨嚴重。截至8月2日止，共有1490萬1093人接受檢測，確診病例為245萬6184例，7萬2191人不治。（編輯：馮昭）1100803

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