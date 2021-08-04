名家論壇》盧燕俐／全民瘋高股息台股基金，進場前該注意

台股一度衝高到萬八，台股基金扣款人數也突破27萬人，創9年新高。據統計，扣款金額增幅前五名基金，就有兩檔是高股息基金，顯示低利時代，民眾對配息商品需求若渴，但買進這些基金，難道萬無一失？到底該注意哪些風險呢？





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投信投顧公會最新統計，截至今年上半年，定期定額扣款金額成長最多的台股基金，前五名分別是統一黑馬、國泰台灣高股息(配息)、國泰台灣高股息(不配息)、元大台灣高股息優質龍頭(配息)，以及瀚亞菁華，扣款金額全都倍增，依序成長159％到105％之間。再加上富邦台灣永續發展高股息、永豐台灣ESG永續優選等等，高股息基金儼然成為一股新勢力。





國人愛買高股息基金，不外乎台股表現強勁，且歷年平均現金殖利率3.5％，想藉此一起搭上致富列車，同時，單看「高股息」三個字，也容易產生「穩定配息」的聯想。不過，提醒讀者，買進前得留意幾件事，免得日後產生過份期待。





1.儘管宣稱是高股息，但波動度不見得低：





相較ETF屬被動型基金，這類主動型的台股高股息基金，經理人必須在配息與價差間取得平衡點，才能讓投資人股利與股價兩頭賺，坦白說，其實並不容易。為了追求績效，有的高股息基金重壓航運股，持股比重超過一成以上，使得上半年績效大幅領先，但隨著航運股近期暴起暴落，績效也略為下滑。





建議投資人在買進前，先研究一下基金月報，了解操盤人的風格，釐清自己要的是穩定配息，還是能忍受較大波動，賺取一些價差？佈局適合的配息商品，持有期間沒有壓力，才是理財王道。





2.無論配息頻率，年化配息率皆無法保證：





目前台股高股息基金依投信公司的設計，大致有月配、季配、年終配三種型式，甚至還有紅利加碼，確實適合有現金流需求的族群。但別忘了，這些基金的配息，來自上市櫃公司的配息，每家企業的配息穩定度不同，且如果股價已大漲一波，現金殖利率就會往下掉。





因此，建議讀者，無須只單看某個月的年化配息率驚人，就衝動買進，最好抓一年以上的平均水準，才比較客觀。而且，這些高股息基金多數是2020年才發行，適逢台股大多頭，未來幾年的配息與分紅情況，能否複製今年，存在著許多不確定性。





3.與其單筆買進，不如定期定額勝算較高：





儘管能固定領息，但比起投資等級公司債、REITs等其他固定收益商品，台股高股息基金波動幅度較高，萬一單筆進場後指數大修正，甚至遭逢股災，投資人都有可能賺到配息，卻賠了價差。





所以，如果沒能把握後續還有大波段行情，或對大盤掌握度不高，透過定時定額來佈局，勝算較高，也比較適合穩健型投資人。











●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問





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