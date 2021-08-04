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奧運／今日賽程一次看！「台灣欄神」陳奎儒晉級準決賽

▲今日賽程一次看！「台灣欄神」陳奎儒晉級準決賽。（圖／國訓中心提供）
▲今日賽程一次看！「台灣欄神」陳奎儒晉級準決賽。（圖／國訓中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 08:44:44

東京奧運昨（3）日進行田徑男子110公尺跨欄項目，「台灣欄神」陳奎儒也有出賽，他被安排在第4組第3跑道，最終跑出本季最佳的13秒53，靠著擇優晉級準決賽。

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▲台灣「欄神」陳奎儒，進入準決賽。（圖／體育署）
▲台灣「欄神」陳奎儒，進入準決賽。（圖／體育署）
徐薇淩／李旻　高爾夫女子組第1輪　06：30

東京奧運高爾夫項目，「台灣高球一哥」潘政琮在這次表現倒吃甘蔗，在東京奧運為我國摘下歷史性第一面獎牌，而女子高爾夫球賽事第一回合將於今（4）日早上6點30分展開，我國高球旅美好手徐薇淩和李旻將代表我國參賽，目前徐薇淩世界排名87名，穩坐「台灣一姐」頭銜，期待能為台灣再次進帳獎牌。

黃士峰　田徑男子標槍A組資格賽　08：05

鄭兆村　田徑男子標槍B組資格賽　09：35

東奧田徑標槍項目將在今（4）日早上8點05分與9點35分別進行A、B組的資格賽，我國好手黃士峰在A組、鄭兆村則在B組，黃士峰的個人最佳則是86公尺64，本賽季最佳則是85公尺03，鄭兆村作為亞洲紀錄保持人，個人最佳有91公尺36，而資格賽達標成績為83公尺50可晉級決賽，因此他們必須要穩定發揮，才有進入決賽的機會。

▲8月4日中華隊奧運賽程，請為選手大力加油！（圖／《NOWnews
▲8月4日中華隊奧運賽程，請為選手大力加油！（圖／《NOWnews 今日新聞》製）
陳奎儒　田徑男子110公尺跨欄半決賽第2組　10：08

陳奎儒過去曾在2017年世大運以13秒55拿下銀牌，2018年雅加達亞運又以13秒39再奪銀牌。2019年5月台灣國際田徑公開賽，陳奎儒跑出13秒34的成績，刷新自己寫下的全國紀錄，並且摘金。今日上午10時08分時，他將在​​新國立競技場繼續征戰。

謝昀庭　舉重男子＋109公斤級B組　12：50

身高183公分的謝昀庭，體重127公斤，將在今日中午12點50分時的男子舉重109公斤以上量級B組出賽，擁有豐富國際賽經驗的他，屢次打破國內紀錄，帶著國人期待出戰東奧。

黃筱雯　拳擊女子51公斤級4強　13：00

東京奧運拳擊女子51公斤級八強戰，台灣女將黃筱雯此役以5：0的優勢擊敗塞爾維亞女將Nina Radovanovic，晉級到最終四強，已經確定有獎牌。而今日下午1時，黃筱雯將在51公斤量級4強準決賽與土耳其好手薩克洛盧（Buse Naz Cakiroglu）碰頭，若吞敗則拿下銅牌，如果順利搶勝可晉級金牌戰，替台灣推進奧運拳擊史上最佳成績。（編輯：王柏文）

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