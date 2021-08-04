越南「三就地政策」反增溫疫情　多間在越台廠停業

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當地媒體分析「三就地」政策不盡如理想的原因，例如企業主無法保證工人都能遵守規定待在工廠不外出，而外出就有可能染疫；此外，部分因職務之故，必須在外面工作、對外接觸的員工也可能會將病毒帶回廠內，只要有破口，平常所有員工又都被規定睡在工廠，病毒傳播非常迅速；最後，快篩的偽陰性個案在潛伏期時，成為超強大的防疫破口等等。更別提吃、睡和工作都在工廠的生活型態對所有員工來說都很辛苦，生活品質都大幅下降，心靈和身體都面臨十分大的壓力和風險。
單以工業重鎮平陽省來說，在「三就地」政策上路後，許多工廠陸續傳出群聚感染事件，導致單日新增確診病例不降反升，已連續4天都有上千人染疫，新一波疫情以來累計確診數逼近2萬大關，成了僅次於胡志明市的第2大疫情熱點。
越南本土疫情肆虐3個多月已有近14萬人確診，其中南部胡志明市及其周邊省市為重災區，屬於工業重鎮的平陽省更是疫情升溫，最新一波即有上萬人染疫。由於疫情實在太嚴重，越南政府表示，從今8月2日起，商業中心胡志明市與其他18個南部省、市將延長2週封城令，嚴格限制移動，以協助對抗迄今最嚴峻的新一波COVID-19疫情。
如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《再傳台灣人於越南染疫死亡案！東南亞疫情嚴峻之國一次看》以利了解。
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