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越南「三就地政策」反增溫疫情　多間在越台廠停業

▲許多工廠雖然提供每人一頂的蚊帳和棉被給所有員工放在大禮堂或工廠，臨時將廠房打造成大型宿舍。（圖／美聯社／達志影像）
▲許多工廠雖然提供每人一頂的蚊帳和棉被給所有員工放在大禮堂或工廠，臨時將廠房打造成大型宿舍。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2021-08-04 16:00:00

和台灣工業鏈緊密關關的越南，當局為了因應升溫的疫情，祭出「三就地政策」要求工廠符合有限度條件就能持續營業，該措施無形中造成疫情升溫，引發民間討論。

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根據《越南快訊》，越南南部部分省市屬工業重鎮，從7月中旬陸續實施「三就地」政策，意即企業要做到讓工人「在廠吃住」才可繼續營運，否則就得停工。儘管要求必須定期對員工做快篩，但廠內交叉感染案例層出不窮。許多工廠雖然提供每人一頂的蚊帳和棉被給所有員工放在大禮堂或工廠，臨時將廠房打造成大型宿舍。然而這樣反倒是加大了群聚傳染的風險，當時台灣許多設廠在越南的台商都比照辦理。然而該措施讓工廠陷入「一人染疫、整廠遭殃」的危機中。

當地媒體分析「三就地」政策不盡如理想的原因，例如企業主無法保證工人都能遵守規定待在工廠不外出，而外出就有可能染疫；此外，部分因職務之故，必須在外面工作、對外接觸的員工也可能會將病毒帶回廠內，只要有破口，平常所有員工又都被規定睡在工廠，病毒傳播非常迅速；最後，快篩的偽陰性個案在潛伏期時，成為超強大的防疫破口等等。更別提吃、睡和工作都在工廠的生活型態對所有員工來說都很辛苦，生活品質都大幅下降，心靈和身體都面臨十分大的壓力和風險。

單以工業重鎮平陽省來說，在「三就地」政策上路後，許多工廠陸續傳出群聚感染事件，導致單日新增確診病例不降反升，已連續4天都有上千人染疫，新一波疫情以來累計確診數逼近2萬大關，成了僅次於胡志明市的第2大疫情熱點。

越南本土疫情肆虐3個多月已有近14萬人確診，其中南部胡志明市及其周邊省市為重災區，屬於工業重鎮的平陽省更是疫情升溫，最新一波即有上萬人染疫。由於疫情實在太嚴重，越南政府表示，從今8月2日起，商業中心胡志明市與其他18個南部省、市將延長2週封城令，嚴格限制移動，以協助對抗迄今最嚴峻的新一波COVID-19疫情。

如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《再傳台灣人於越南染疫死亡案！東南亞疫情嚴峻之國一次看》以利了解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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