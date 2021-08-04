熱帶低氣壓再+1！包夾台灣海域　皆有機會增為「輕颱」

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，廣東海面的「熱帶低壓」，氣象局及各國皆認為最快今天將發展成颱風﹔「路徑潛勢預測圖」顯示其未來沿著福建近海向東北進入北部海面，一旦成颱，即符合發布台灣海峽「海上警報」及金、馬「陸上警報」的條件。
吳德榮說，該熱帶氣壓如果偏向預測路徑的左側登陸大陸，發布警報的條件就改變，但「西南季風」對迎風面降雨的威脅仍然存在；但若偏向預測路徑的右側，則視偏離的程度，台灣陸地受「西南季風」的威脅將加劇，「路徑潛勢預測圖」的紅框及歐洲(ECMWF)模式系集模擬圖，即顯示此不確定性，需密切觀察。
另外一個「熱帶低壓」在台灣東方海面，也有發展成颱風的趨勢，預測向北北東轉東北前進，漸行漸遠，對台無威脅。
吳德榮指出，今天至下週一（9日）「西南季風」持續，大氣很不穩定，其中有「中小尺度對流系統」發展的條件，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)，迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；明日至週六（5至7日）颱風的動向為天氣的變化的關鍵，應密切觀察，由於迎風面仍將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。今日各地氣溫：北部24至34度，中部24至32度，南部24至30度，東部24至34度。
吳德榮表示，下週二、三（10、11日）「太平洋高壓」雖有緩慢增強、西伸的趨勢，致使「西南季風」逐漸北抬、減弱；但低層大氣仍未完全恢復穩定，西南風迎風面仍有局部陣雨、雷雨，其他地區午後亦有局部對流發展的機率；其降雨時間明顯縮短，影響範圍亦逐日縮小，但降雨強度未減弱；仍需注意。背風面北部、東半部在未降雨前，皆是高溫、炎熱的天氣。