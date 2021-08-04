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奧運／感動！全場鼓掌致敬　「鑽石」告別傳奇奧運生涯

▲Luis Scola接受全場歡呼。（圖／美聯社／達志影像）
▲Luis Scola接受全場歡呼。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-08-04 07:26:11

東京奧運男籃八強戰全部結束，最後一組比賽中阿根廷以59:97輸給了澳洲，無緣四強。球隊陣中41歲的明星前鋒「鑽石」Luis Scola退場時，也接受了全場球員、教練、工作人員的鼓掌致敬，場面十分溫馨。

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曾經有NBA經驗的Scola是國際賽場上的大殺器，2019年男籃世界盃他拖著39歲的身軀依舊帶領阿根廷國家隊打到決賽才輸給強敵西班牙，長達將近20年的國家隊生涯始終保持著高檔競爭力。

不過這一屆奧運阿根廷和正處於巔峰狀態的澳洲相比，還是難以對抗，在四強戰中一度被對手打出19:0的攻勢，比賽也早早失去懸念。在教練將他換下場時，掌聲響起，連澳洲隊的球員和教練都向其致意。而他個人也眼眶泛紅，情緒激動。

2004年雅典奧運Scola首次站上了奧運戰場，之後見證了阿根廷男籃最輝煌的時時刻——打敗美國隊、捧起奧運金牌，生涯共5次參加奧運會，5次參加世界盃，而這一段璀璨的旅程幾乎確定將走到終點了。

在西班牙確定被淘汰後，明星中鋒Pau Gasol表示自己將從國家隊退役，如果Scola也將確定離開，那這將會是一個偉大時代的告別。

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