奧運／400跨欄7人創新紀錄　美國名將：奧運史上最佳比賽

東京奧運男子400公尺跨欄決賽上演頂尖對決，有7位參賽選手全部締造新紀錄，而最終挪威天才名將Karsten Warholm以破世界紀錄的45秒94摘下了金牌，也打破了世界紀錄。賽後銀牌得主、美國好手Rai Benjamin直言「這是奧運史上最佳比賽！」

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Warholm成為史上第一位跑進46秒的400公尺跨欄運動員，而亞軍Benjamin的46秒17也已經超過之前的世界紀錄(46秒70)；事實上，甚至連第5名的卡達選手

只可惜他們面對的是該項目史上最佳的跑者。

賽後Warholm和Benjamin兩人惺惺相惜，前者表示進入到最後20公尺衝刺時，他已經感受不到自己的腿了，「因為有一個瘋狂的美國人一直追著我，逼迫我得繼續狂奔。」他也笑說自己願意為了這一枚金牌而死。

Benjamin在接受《今日美國》訪問時表示：「我想這可能是奧運史上最好的比賽，我認為沒有任何一場比賽能與我們剛剛完成的那一場相比，史上沒有其他人能夠在奧運賽場上做出我們剛剛做過的事情。」

「這是奧運會史上最好的一戰，甚至連Usain Bolt創造100公尺9秒63世界紀錄的那一場都不如我們這一戰。」Benjamin的話或許有點狂妄。但這一場田徑比賽確實是奧運史上的經典一役。

而這7人創造的紀錄，包括了：1個世界紀錄、2個洲際紀錄、3個全國紀錄和1個人最佳紀錄。