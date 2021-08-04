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NBA／甜瓜降臨湖人！下一季將和好兄弟詹皇攜手力拚冠軍

▲拓荒者球星Carmelo Anthony。（圖／美聯社／達志影像）
▲拓荒者球星Carmelo Anthony。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-08-04 08:43:40

根據《ESPN》報導，在成為自由球員後，「甜瓜」Carmelo Anthony做出重大決定，他將與洛杉磯湖人簽下一年合約，下一季和好兄弟LeBron James一起為總冠軍奮戰。

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Anthony職業生涯中的薪水超過2.6億美元，他也是10屆全明星球員、6次入選NBA最佳陣容和3次奧運金牌得主。不過，他在季後賽未能取得相同的成功，目前他只打過一次分區決賽，沒有進過總冠軍賽。

在經過前幾年的載浮載沉後，Anthony這兩季在拓荒者找回自信，也成功轉型扮演板凳老將的角色，受到隊內其他球員的敬重。如今要離開波特蘭，前往組成更複雜的洛城打球，對他來說將會是不小的挑戰。

而對於湖人來說，這彷彿天降甘霖，雖然不知道Anthony能否融入球隊，但目前紫金軍的薪資壓力很大，季後補強也不被外界看好，球隊陣容缺少射手。而有自己發起進攻能力的甜瓜加入，無論如何是件好事。

Anthony上一季場均可以得到13.4分3.1籃板1.5助攻，如今的隱憂是湖人整體年齡偏大，要面對漫長的賽季，對他們來說恐怕會面臨體能調節上的麻煩。

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