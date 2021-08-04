NBA／甜瓜降臨湖人！下一季將和好兄弟詹皇攜手力拚冠軍

根據《ESPN》報導，在成為自由球員後，「甜瓜」

洛杉磯湖人簽下一年合約，下一季和好兄弟LeBron James一起為總冠軍奮戰。

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職業生涯中的薪水超過2.6億美元，他也是10屆全明星球員、6次入選NBA最佳陣容和3次奧運金牌得主。不過，他在季後賽未能取得相同的成功，目前他只打過一次分區決賽，沒有進過總冠軍賽。

在經過前幾年的載浮載沉後，

場均可以得到13.4分3.1籃板1.5助攻，如今的隱憂是湖人整體年齡偏大，要面對漫長的賽季，對他們來說恐怕會面臨體能調節上的麻煩。