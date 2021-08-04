美五角大廈傳槍響一度封鎖！警遇刺身亡　嫌犯當場擊斃

美國五角大廈附近驚傳槍響！根據美媒報導，美國國防部「五角大廈」聯外公車轉運站月台在當地時間3日早上發生槍擊案，五角大廈一度全面封鎖。槍擊造成多名傷患，有兩名執法人員表示，一名警察遭到襲擊死亡，槍手已經被執法人員開槍擊斃。





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綜合《美聯社》以及《CNN》報導，五角大廈部隊保護局（PFPA）證實，當地時間3日早上10點30分左右，五角大廈附近的轉運站月台發生槍擊案件。五角大廈部隊保護局長庫斯（Woodrow Kusse）指出，有人在轉運站月台襲擊警員，五角大廈全面封鎖，禁止人員外出。庫斯在記者會上未證實警員已經遭到殺害，並拒絕透露事情發生原因，僅表示有名員警遭到襲擊，以及有多人在事件當中受傷，目前五角大廈已經是安全狀態。





《CNN》報導指出，有兩名執法人員表示，一名警察也在這起事件中遭到槍擊死亡。但有一名國防官員表示，這名警員遭到襲擊後，其他警員隨即作出反應，並且擊斃嫌犯。





維吉尼亞州費爾法克斯郡（Fairfax County）警局在推特上，對死亡的警員表達哀悼，雖然警員以及嫌犯的死亡獲得官員證實，但是他們未被授權討論此事，因此沒有透露案情細節。美國聯邦調查句（FBI）發表聲明指出，目前已經在調查此事件，且事件對公眾沒有持續性威脅，因此拒絕透露任何細節以及嫌犯可能動機。





《美聯社》表示，一名記者在事發地點附近聽見了多聲槍響，還有一名記者聽見警察大喊「有槍手！」在事發之後稍晚，五角大廈已經解除封鎖、重新開放，但第2通道以及地鐵入口仍然關閉，第3通道開放讓行人通行。





槍擊事件發生當時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）正在白宮與美國總統拜登會面。奧斯汀回到五角大廈之後，已經前往警察中心了解此事件。奧斯汀隨後也下令五角大廈降半旗，向死亡警員表達哀悼。





根據了解，有多條公車路線經過事發地點的轉運站月台，也是五角大廈的主要大眾運輸設施，每天都有數千人次利用此站台進出五角大廈。



