管碧玲揭盧彥勳善舉　冠軍獎金全捐給「高雄氣爆」

東京奧運接近尾聲，連續參賽5屆奧運的「五朝元老」盧彥勳，打完本屆奧運後宣布退休，這幾天也適逢高雄氣爆事件7週年，民進黨立委管碧玲今（4）日在臉書揭露，當年氣爆發生當下，盧彥勳正參加比賽中，在事故發生4天後，隨即把比賽贏得的冠軍獎金50萬元，全數捐贈給高雄社會局的專戶，用以幫助受氣爆影響的高雄人。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-04 10:15:18｜2021-08-04 10:18:56
高雄氣爆在2014年7月31日發生，管碧玲在臉書貼出當年8月4日的回顧貼文表示，自己一直在等今天，要告訴大家一個盧彥勳的故事﹔在氣爆發生後，管碧玲發文寫道，「人在國外的盧彥勳，週末宣布要捐出冠軍獎金，今天第一個上班日，透過哥哥簽發支票，送到自己手中，動作快的背後隱含真誠的關懷，再次謝謝他。」
管碧玲說，高雄一場驚天動地的氣爆，多少人命傷亡、多少家庭受創，那幾日，彥勳剛好在參加比賽，就在事故發生四天之後，自己收到一張支票，彥勳輾轉透過我，把他贏得比賽的獎金捐給社會局的專戶，為這個悲傷的事故，表達他的關懷。
管碧玲表示，2014年的今天，彥勳默默地、低調的，把對他而言深具意義的賽事獎金，用來表達願意亡者安、生者堅強的關懷，這次奧運，彥勳最後一戰之後，幾乎就是交棒了，看了很不捨，但是他奮戰的時代，不是黃金計畫的時代，他相對寂寞，相對需要更多奔走，但是，他的表現，國人一直很感到驕傲。
管碧玲也說，一直在等著今天把這個故事說出來，讓大家在彥勳告別奧運的時候，再一次給彥勳鼓勵和感謝。