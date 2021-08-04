小粉紅出征台灣藝人　綠委洪申翰分析：最緊張的是國民黨

我國藝人蔡依林、徐佳瑩與小S等人，近來因為在社群提及東京奧運台灣隊的精彩表現，並給予台灣選手鼓勵，卻遭到中國網友「小粉紅」們出征。民進黨立委洪申翰今（4）日對此表示，小粉紅的邏輯，其實是中國人才濟濟，台籍藝人之所以到中國「掙」得到錢，是中國為了要攏絡而特別讓的，這種現象看在眼裡最緊張的，一定是鼓吹要多面討好才能拿到中國最多讓利的國民黨。

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包含蔡依林、徐佳瑩與小S等藝人，因在社群網站提及東京奧運台灣隊選手精彩表現，而被小粉紅出征。洪申翰表示，中國小粉紅的瘋狂出征，已經是國際上很熱門的討論，他們在台灣問題的矛盾上，除了不允許「對祖國有異心」的玻璃心民族主義之外，更深層的，其實是把這些從台灣去中國賺錢的人，當作是來「卡祖國的油」、「是來撈暴利的」，重點是，是「我祖國特准你來這樣佔我們的便宜的」。

洪申翰說，這樣想法隱藏著，中國地大物博人才濟濟，你們之所以到中國「掙」得到錢，不是你真的比中國人有實力，而是中國為了要攏絡你，而特別賞給你、讓給你、割肉給你的。所以，相對於純粹的台獨主張者，小粉紅們對他們口中所謂「兩面派」的潛在瞧不起或憤怒，其實是更加尖銳。

▲小粉紅頻出征，民進黨立委洪申翰認為，鼓吹多面討好的國民黨一定最為緊張。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

洪申翰說，小粉紅在這麼多年的中國與台灣互動中，明確認知到，台灣有一群人，想要利用兩岸關係的模糊曖昧，認為這樣可以讓中國更大力「惠台」，來取得更多的紅利跟好處。尤其小粉紅們非常不滿的是，「你們這些從台灣來的」好像越傲嬌，中國就不得不讓利更多來討好你，更助長你們這些投機更多的機會。

洪申翰接著說，當中國把好處割給你了，你卻還心猿意馬想要各方討好，不願獻出你的絕對忠誠，這簡直是把「祖國」當作冤大頭在拐，這在心裡更難接受。簡單來說，他們自認是祖國利益的守護者，更厭惡非我族類利用矛盾來予取予求。

洪申翰分析，這幾年這些小粉紅不斷出征他們心中的「兩面派」，其實看在眼裡最緊張的，他認為一定是國民黨跟兩岸一家親的主張者。因為國民黨一直自認聰明，鼓吹要走多面討好、欲拒還迎的兩岸路線，說這樣才能拿到中國最多的讓利。甚至國民黨一直認為，必須依賴這些讓利，才能解決台灣內部諸如投資不足、外銷不振、少子化沒有學生等等的一堆問題。

洪申翰說，現在這種想在北京面前多面模糊、多面討好的路線，在現實上，空間就是越來越小了，越來越難找到地方踩了。你自以為聰明絕頂，但對方真的不是吃素的。其實，在中國當然不是所有人都是小粉紅，確實也有部分中國人對輿論的極端化、小粉紅化感到擔憂，但重點是，小粉紅的民族情緒勒索會趨緩或被習政權遏止嗎？

洪申翰說，他認為這是很難的，因為隨著中國社會的內部矛盾跟各種災難越來越多，官方或許有時候會覺得小粉紅失控，但恐怕有更多的時刻，會需要這種極端的民族主義來壓制內部的衝突跟質疑，尤其習政權要度過接下來打破往例延任的挑戰跟動盪，更需要這些極端民族主義來「統一戰線」，這是中共政權走到今天，面對各種危機的歷史性產物。