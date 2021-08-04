顏寬恒辭副秘爆跳船？江啟臣：共同決定、支持為故鄉做事
前國民黨立委顏寬恒今（4）日宣布辭去國民黨義務副秘書長一職，把全部心力放回故鄉；由於選在黨主席選舉前辭職，時機點敏感，引發黨內揣測此舉為「跳船」，國民黨主席江啟臣也趕緊在臉書發文，指顏請辭是與江啟臣共同的決定，因應地方服務的需求，而改變陣形；當顏下定決心回歸地方經營時，他二話不說一口答應，因為他知道，顏寬恒要為故鄉做更多重要的事了。
記者余祥／台北報導
2021-08-04 10:58:50｜2021-08-04 11:18:57
顏寬恒在臉書說，一年以前，在江啟臣主席的號召下，他說過，會義不容辭貢獻一己之力，擔任黨的副秘書長職務。今天，在黨主席改選的前夕，他決定歸還黨職，把全部心力放回故鄉。
江啟臣也在臉書回應強調，回想2020年大選的挫敗，是國民黨最低潮的黑暗時刻，他立委雖然順利連任，卻毫無欣喜之情，因為除了總統敗選以外，他的好兄弟顏寬恒卻惜敗，未能順利連任，他感到空前的壓力與孤獨，似乎國民黨未來存續的擔子，都壓在中生代的身上了。
江啟臣說，他當選國民黨主席時，是黨最困難的時候，民調也只有蒼白的12%，他邀請顏寬恒擔任黨職，顏寬恒當持回覆「中生代要團結，義不容辭」，二話不說就答應，二月時他宣布競選連任，顏寬恒也幾乎是第一個跳出來支持，所以當顏寬恒下定決心回歸地方經營時，他也二話不說一口答應，因為他知道，顏寬恒要為故鄉做更多重要的事。