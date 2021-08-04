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美國印尼啟動戰略對話　承諾捍衛南海安全

▲美國國務卿布林肯宣布與印尼展開「戰略對話」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯宣布與印尼展開「戰略對話」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-04 12:02:13

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天宣布與印尼展開「戰略對話」，華府表示，兩國承諾共同針對各項議題努力，包括捍衛船隻在南海海域的航行自由。

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國務院表示，布林肯與印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）在華盛頓召開會議，兩人也承諾共同努力對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和氣候危機，並促進雙邊貿易及經濟關係。

印尼在10國組成的東南亞國家協會（ASEAN）中是最大國家和經濟體，華府把東協視為起而對抗中國在亞洲日益增長影響力的關鍵。

路透社報導，美印兩國2015年同意建立「戰略夥伴關係」，但布林肯向媒體表示，對話如今才真正啟動。

站在勒特諾身邊的布林肯表示，「印尼是美國重要的民主夥伴，我們在許多不同陣線相互合作」，還說華府感謝印尼在東協裡強而有力的發聲。

勒特諾向布林肯表示，與印尼強健的夥伴關係，會是「您在這個區域增進參與的重要資產」。

她表示，美國是東協落實其印度太平洋地區展望的重要夥伴之一。

她表示：「我個人和印尼政府都希望能與美國促進雙邊關係，從健康到永續發展目標、從教育到經濟，以及其他方面。」

國務院針對這次會晤發表的聲明指出，兩人討論疫後的復甦步驟。布林肯提到，美方已捐贈800萬劑疫苗給印尼，兩國也在供氧和療法方面進行合作。

國務院聲明指出，勒特諾和布林肯也對南海海域「海上安全表達共同觀點」，並承諾「捍衛南海航行自由」，還要持續在網路安全方面合作，避免網路犯罪」。

布林肯將與東協召開視訊會議，東協多個成員國在南海的主張與中國存在競爭。北京當局幾乎將整個南海戰略水路視為己有，並在當地建立自己的軍事力量。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100804

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