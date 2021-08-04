幻象2000喜迎奧運英雄回國！黃暐瀚吐內心話：我公開反對

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黃暐瀚在臉書上指出，「戰機伴飛迎接奧運英雄？不怕被罵，我先說：『我反對』」，黃暐瀚表示「幾次總統出訪，專機升空，戰機伴飛。我都在飛機上，看著窗外的戰鬥機群。一來，這是對三軍統帥的尊重；二來，還有安全的問題。畢竟統帥專機飛在台灣海峽，共機若是靠近，甚至攻擊，機率雖低，還得慎防。所以總統出國、回國，常有戰機執行伴飛任務，除了致敬，還有保護的效果」，但這次奧運英雄回台灣，黃暐瀚認為「國人高興，激動，想大遊行，想萬人接機，我都理解，也不反對」，但讓他疑惑的是「派四架幻象2000戰機升空伴飛這是誰想出來的？」
黃暐瀚更接著說出內心話「奧運英雄回台灣，搭的是民航機，身份是老百姓，派戰機伴飛，除了極大化國人對他們的尊崇之外，其實是沒有保護的必要的。一架幻象戰機，升空油料，一小時至少115萬新台幣，四架，就將近五百萬台幣，不過錢並不是我反對的主要理由。我反對的理由是，戰機戍守家園，平時訓練，戰時防衛，戰機只要一離地，總有風險，要嘛訓練，要嘛執勤，不該濫用軍機，去幫大家都喜歡的奧運選手民航機伴飛」，因此黃暐瀚最後直言「儘管可能被罵，我還是要公開反對。我支持戴資穎，我也喜歡麟洋配，但，我反對戰機伴飛」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱議，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「我們都支持台灣選手，但也要尊重軍人，軍機不該被濫用」、「不如把那些花費給所有選手們！在台灣當運動員真的不容易！」、「從源頭保障選手權益才是最實際的」、「去的時候是經濟艙，被修理，回來的時候商務艙加戰機護航」、「不如把這些燃料費投入支持運動選手的訓練費用還比較實際」。
而我國歷史上，在2018年雅加達亞運時，中華隊創下17金、19銀和31銅佳績，當時也曾安排F-16戰機升空迎接，歡迎台灣英雄回國。（編輯：王柏文）