麟洋CP偷放閃？李洋神回「1句話」 全場暴動：可愛到爆
「麟洋配」的李洋和王齊麟在東京奧運拿下男雙金牌後，兩人的互動被眾多網友說是情侶，被拱說要兩人「原地結婚」。近日網友看到李洋和王齊麟在《鄭知道了》節目訪談中說了一句話，讓網友暴動直言「可愛到爆」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 11:44:55
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「欸不是，可以不要偷放閃嗎」，原PO看到《鄭知道了》訪談李洋和王齊麟，鄭弘儀在訪談中問：「那有女生問我，說她們想當王太太跟李太太，有沒有機會？」兩人都回答有女朋友，不過接下來李洋的回答是引發網友暴動的關鍵，他說：「我也有男朋友了」，原PO說：「我知道你們是異性戀，但是這樣偷放閃對嗎？眼睛都要瞎了」。
貼文一出，網友還是希望兩人能在一起，甚至說要全台人民當結婚證人，「笑到瘋掉哈哈哈有夠可愛，求兩位趕快去領結婚證」、「超可愛！！！就地結婚，全台當公證人」、「原來齊麟也有女友了！但不排斥交男朋友啦兩位」。
不過也有網友提醒，希望網友不要去打擾李洋和王齊麟的女友，「拜託大家低調阿～～不要讓選手感到壓力跟困擾」、「請各位不要去打擾齊麟女朋友啦，從齊麟之前發的文章留言就大概能看出來誰是他女友了」、「希望大家不要去騷擾他們！！」。（實習編輯：歐雅如）