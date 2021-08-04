台灣人的驕傲！莊智淵5屆奧運全記錄 桌球教父征戰17年
2020東京奧運桌球男子團體賽，昨（3）日中華隊與德國隊交手，雙方激戰到第五點才由德國以3：2的成績拿下勝利，壓軸的莊智淵在決勝第五點，對上的是當時倫敦奧運男單銅牌戰的對手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），可惜未能復仇成功，但莊智淵在本屆奧運賽事的拚戰精神，令人動容，也讓不少台灣觀眾對他充滿尊敬。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 14:25:08｜2021-08-04 14:26:04
事實上，回顧「桌球教父」莊智淵的生涯，從8歲就開始學習桌球，征戰國內、世界級比賽拿下無數個獎項，個人生涯也代表中華隊出戰奧運大會有5次之多，被譽為「奧運五朝元老」，首次參賽在2004雅典奧運參加了桌球單打與雙打的比賽，單打在八強賽中敗給中國大陸的好手王皓，雙打則與本屆東奧桌球代表團的教練蔣澎龍搭檔，在十六強不敵波蘭選手。
2008北京奧運
桌球賽制改變，團體賽取代雙打，該屆賽事莊智淵與蔣澎龍、張雁書搭檔，不幸在銅牌附加賽第一輪遭到香港淘汰；單打的部分則是在第三輪敗給新加坡好手楊子，無緣晉級。
2012倫敦奧運
中華隊並沒有參加團體的賽事，莊智淵專心面對單打的比賽，不過四強賽中他不敵中國大陸王皓而落入銅牌戰，在銅牌戰中遭到德國奧恰洛夫逆轉，最終拿到第四名。
2016里約奧運
莊智淵在單打第三輪，敗給奈及利亞的夸德里·阿魯納（Quadri Aruna），在32強遭到淘汰；團體賽的部分莊智淵搭配陳建安和江宏傑，在首輪敗給德國無緣挺進八強戰。
2020東京奧運
在單打16強賽，莊智淵最終敗給埃及選手奧瑪·阿薩爾（Omar Assar）；團體的賽事搭檔桌球天才少年林昀儒、好手陳建安，可惜在最終以2：3席敗德國，無緣挺進四強賽。
回顧莊智淵這五屆為中華隊出征奧運的精神，曾經世界排名第三的他，也成為桌球界無可取代的神話人物，對於這次打完東京奧運後的下一步，莊智淵也在賽後表示「也40歲了，回去和家人討論一下，接下來是要怎麼走，奧運可能是最後一次，但年底世錦賽肯定會參加，而明年杭州亞運，目前不在計畫中。」（實習編輯：王麗雯）