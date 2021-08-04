再度挺台！美前國務卿蓬佩奧：台灣從不是中國一部分

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）先前曾多次聲援台灣，也常常抨擊中國在疫情爆發初期的失當作為。近日他在接受《福斯新聞》採訪時，表示「台灣從來不是中國的一部分」，更直言中國必須為疫情傳播負責。





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蓬佩奧2日時接受《福斯新聞》專訪，指出，「這個病毒學實驗室幾乎可以肯定是這個病毒來自的地方是中國武漢，我們已經看到中國各種掩蓋責任，一直持續到今天，中國仍然不會讓任何人以適當的方式進行調查。中國將這種非常致命的病毒，把它傳播到世界各地。這是令人難以置信的魯莽，他們必須承擔責任。」蓬佩奧接著批評拜登政府的對中政策「太過軟弱」，」無法確保對中國施加真正的壓力。





蓬佩奧指出前川普政府不但對中國施壓，更度台灣授權軍售，將MQ-9無人機和F-16戰機賣給台灣，讓台灣能夠防衛自己的國家。並且在中國不斷高調嗆統一台灣時，派軍艦航行台灣海峽，努力實現地區航行自由。





蓬佩奧表示「當中國談兩岸統一的時候……那就是錯誤的，台灣從來不屬於中國。我們不會讓他們可在不面臨任何挑戰風險下，輕易說出此論調。」蓬佩奧強調，美國政府應該要認真看待中國挑戰，且不能示弱，「一旦你看起來很弱，就會因此招致風險，因為對方認為他們可以凌駕其上。」蓬佩奧認為，只有強硬對抗，對手才不會輕舉妄動。





蓬佩奧在任內曾經多次發表挺台言論激怒中國，今年4月還在推特上傳吃鳳梨乾的照片，展現對台灣的支持。



