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9月發放振興5倍券？行政院：時程仍需視疫情變化而定

▲繼去年發放振興3倍券後，行政院正研擬推出振興5倍券，盼在疫情趨緩之際，刺激國人消費。（圖／資料照）
▲繼去年發放振興3倍券後，行政院正研擬推出振興5倍券，盼在疫情趨緩之際，刺激國人消費。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-08-04 11:56:32

COVID-19疫情自5月起嚴重影響國人生活，其中餐飲等行業更是受到重創。近來疫情趨緩，行政院也持續與各部會商討後續振興方案，行政院發言人羅秉成今（4）日表示，目前政策方向是朝向「5倍券」方案做規劃，意即以1000元現金換5000元振興券，不過相關時程主要仍需視疫情狀況而定，另振興券印製等也仍需時間，目前尚無具體發行時程。

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近來疫情趨緩，不少國人期盼政府推出振興方案，刺激出門消費，以讓受疫情影響的餐飲、旅遊等行業受益。行政院長蘇貞昌與相關部會上周也對振興方案進行密切討論，其中，國發會負責意見蒐納，並與各界進行溝通，盼在去年發行的三倍券基礎上進行優化。

對於振興券的規劃，以及外傳9月就會發放，羅秉成接受《NOWnews》記者電訪時表示，目前就是朝「5倍券」，意即以1000元現金換5000元振興券的政策方向做規劃，但推出的時程仍要看疫情發展，紙本振興券也還需要印製時間。

羅秉成也說，目前具體方案規劃出來，但仍有很多配套在討論中，發行成本也仍未定，無法以總預算1‚100億來推算，外界揣測發行五倍券行政費用會暴增是不會的。

至於去年發行的藝FUN、動滋、農遊、客庄等券是否會再推出，或是推出新的券？羅秉成表示，政院請各部會皆做先行評估，去年的相關成功經驗是今年再調整很重要的參考，但目前對此還沒有進一步具體的規劃。

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