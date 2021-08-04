180cm「籃球甜心」進軍模特兒界 看戴資穎比賽百感交集
近來全台灣都在瘋東京奧運，中華健兒也陸續拿下佳績替國爭光，目前賽是如火如荼進行中。日前「世界球后」戴資穎在羽球女單金牌戰中，對戰大陸選手陳雨菲，2人精湛的球技、激烈的廝殺，讓觀眾看得目不轉睛，同時創下極高的收視率。而長相甜美、擁有180公分高挑身材的「籃球甜心」劉昕妤也對這次比賽相當有感，坦言能體會戴資穎的心情。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-04 15:44:26
劉昕妤去年入選台灣女子超級籃球聯賽（WSBL）的新秀，正式成為台電女籃的一員，近期正為即將展開的全國運動會密集訓練、力拚資格賽。劉昕妤近日也搭上奧運熱潮，自爆與隊員們因為深怕錯過任何動態，每次都要趁著練習空檔觀賽，還為了不被教練發現，幾個擁有強健、運動員體格的人全部縮在一起，緊盯小小的手機螢幕，直接形成了強烈對比，畫面十分逗趣。
談起戴資穎在金牌戰的表現，劉昕妤表示：「戰況太激烈讓我一度不敢看，想著乾脆等結局，但又不捨錯過比賽細節，觀賽過程心一直懸著。」坦言同樣身為運動員的自己，看到戴資穎結束比賽的那一球落下，眼眶瞬間泛淚，百感交集，因為自己也能體會，賽中除了需要不斷與內心抗衡之外，還必須承載著外界龐大的關心和期待，所以十分心疼戴資穎身上所背負的壓力。
劉昕妤在籃球生涯中留有HBL、UBA雙冠傲人紀錄，在球場上瀟灑、甜美兼具，值得注意的是，她出眾的外型被模特兒經紀公司相中，平時除了練球之外，也積極參與模特兒相關課程，期許能在時尚圈展現多元樣貌。